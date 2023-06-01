阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、１９日の中日戦（倉敷）で１軍昇格することが１８日、決まった。藤川球児監督（４５）は昇格即、スタメンで起用する方針を明言。「６番・左翼」での出場が濃厚となった。中日の予告先発は金丸で「彼のデビューにふさわしいゲームになれば」と、近未来の球界を支える２人の名勝負を期待。同３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝も出場させる予定で「１番・中堅」が有