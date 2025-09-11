この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題急上昇中の楽天モバイル『iPhone16E 1円キャンペーン』をテーマに、ポイカツ系YouTuberのネコ山さんが、自身のチャンネルで独自の視点から詳細を解説した。動画の冒頭から「楽天モバイルが来たぞー！1iPhoneっすよ。入門者でも絶対いけると思います」と注目度の高さを強調。「楽天だったらなんかいけるんじゃね？」と、初心者も挑戦しやすいキャンペーンであることをアピールした。



今回の目玉は何と言っても、楽天モバイルで提供される最新機種iPhone16Eが『2年間1円』で利用できる点。ネコ山さんは「1円で買えるわけじゃないっす。2年間1円で使えるんですよ。その後は返却するんです」と、仕組みを丁寧に解説。実際には楽天カードで48回分割購入し、1～24ヶ月目まで1円、25ヶ月目以降からは4,365円の支払い発生、その25ヶ月目には端末を返却すれば追加料金はゼロで済む。ただし「早く返しても遅く返してもダメ」と返却時期の厳守が必要とし、「僕まだYouTubeやってたら2年後にリマインドしますよ」とファンに呼びかけた点も印象的。



また「通信契約も2年間必須じゃない。途中で解約OK」と柔軟な運用方法にも触れ、「半年ぐらいは契約してもいいっすよ」とポイカツ勢らしい現実的なアドバイスも。現在は即完売となり在庫切れだが、「時々でキャンペーンページをチェックしてくださいね」と、今後の再販を待つ人にも前向きなメッセージを送った。



キャンペーンの留意事項についても詳しく説明し、「1円は128GBだけ。他は高いっす」「返却時は手数料3,300円」「壊したら22,000円払う」と注意を促したうえで、「年齢制限や乗り換え条件なし。新規契約も乗換えも誰でもOK」「1人2台まで」と間口の広さを強調。さらに「楽天モバイルは1人10回線まで契約できる」などポイカツ向け豆知識も発信している。



動画の締めでは「在庫は今ない。でもそのうち補充される」と再び前向きな姿勢をアピールし、「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者へエール。終始、独自の視点とフレンドリーな口調で楽天モバイルキャンペーンの“リアル”を徹底解説したネコ山さんらしい動画となった。