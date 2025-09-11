ダウ平均は反落 ナスダックは上昇 オラクルが急伸＝米国株序盤 ダウ平均は反落 ナスダックは上昇 オラクルが急伸＝米国株序盤

NY株式10日（NY時間11:45）（日本時間00:45）

ダウ平均 45522.61（-188.73 -0.41%）

ナスダック 21963.96（+84.47 +0.39%）

CME日経平均先物 43855（大証終比：-15 -0.03%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落している一方、ナスダックは上昇している。取引開始前に発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想外の前月比低下となり、市場の利下げ期待をさらに強化している。



明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も要確認ではあるが、来週のＦＯＭＣでの利下げはほぼ確実のようだ。ただし、０．５０％ポイントの大幅利下げへの期待までは高まっていない。



来週のＦＯＭＣではＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表されるが、委員が年内あと何回の利下げを見込んでいるかが焦点となりそうだ。現在、短期金融市場では来週を含めてあと２回の利下げを完全に織り込み、７５％の確率で３回を織り込んでいる状況。



オラクル＜ORCL＞が決算を受けて急伸しており、他のＩＴ・ハイテク株もけん引。オラクルはナスダックの上場銘柄ではないが、ブロードコム＜AVGO＞やエヌビディア＜NVDA＞、ＡＭＤ＜AMD＞といったナスダック銘柄を押し上げていることから、ナスダックは上昇している。受注残にあたる残存履行義務（ＲＰＯ）が急増したことや、２６年度通期のクラウドインフラの売上高が急増する見通しを示したことが好感されている模様。



半導体設計ソフトのシノプシス＜SNPS＞が決算を受け大幅安。前日引け後に５－７月期決算（第３四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。知的財産（ＩＰ）事業が不振だった。



経営管理ソフトを手掛けるビル＜BILL＞が上昇。アクティビスト（物言う株主）のエリオットが同社株を大量保有したと伝わった。



ｅコマースでのペット用品販売を手掛けるチューイー＜CHWY＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、上振れが劇的ではなかったとの評価も出ている。



ゲームソフト販売のゲームストップ＜GME＞が決算を受け上昇。主力のハードウェア＆アクセサリー部門が好調だった。



愛好家向け自動車部品のホーリー＜HLLY＞が大幅安。大株主の投資会社センチネル・キャピタルが１１．６％の株式を１日限りのマーケティッド・セールを通じて売却する予定だと伝わった。



オラクル＜ORCL＞ 341.62（+100.11 +41.45%）

シノプシス＜SNPS＞ 402.75（-201.62 -33.36%）

ビル＜BILL＞ 52.84（+1.92 +3.77%）

チューイー＜CHWY＞ 35.37（-6.73 -15.99%）

ゲームストップ＜GME＞ 24.87（+1.28 +5.40%）

ホーリー＜HLLY＞ 3.25（-0.43 -11.58%）



アップル＜AAPL＞ 226.85（-7.51 -3.20%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 501.12（+2.71 +0.54%）

アマゾン＜AMZN＞ 233.31（-4.94 -2.07%）

アルファベットC＜GOOG＞ 241.12（+1.18 +0.49%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 240.80（+1.17 +0.49%）

テスラ＜TSLA＞ 354.95（+7.98 +2.30%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.74（+6.98 +4.09%）

メタ＜META＞ 756.40（-9.30 -1.21%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 161.07（+5.25 +3.37%）

イーライリリー＜LLY＞ 751.24（+0.63 +0.08%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

