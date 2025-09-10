あると助かるグータラ用ガジェット。

まだまだ暑いし帰宅しても休みの日でも疲れてグッタリ。ずっと横になってダラダラ過ごしたいものです。

グータラするには便利な道具があるとベター。ハンズフリーでスマホやタブレットを視聴できる「首掛けスマホタブレットホルダー」が、3COINSから880円という超お手頃価格で売られています。

スタンドとしても使える

スマホやタブレットはホルダーで筐体の上下もしくは左右をガッチリ挟むだけ。チューブのクッション部分を首にかければ負担は少なく、またチューブ自体自由に曲がるので角度調節はいかようにも変えられます。

チューブを細長くすれば場所をとらないので、旅行の移動中や宿泊先でも活躍しそう。使い方次第では手元の撮影や、卓上スタンドにもなってこの値段ならひとつ買っちゃおうかって思いますよね。

病気の時でも

最近はまたコロナやインフルエンザの流行で、全国各地の学校で学級閉鎖が起きています。病気で起き上がれない時にも、このホルダーが重宝するかと思います。うちの子の小学校では2クラス同時に閉鎖されたので、もし子供経由で大人にも感染ったら…コレの出番です。

Source: 3COINS