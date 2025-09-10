トヨタ新型「アクア」発表に大反響！ 顔面刷新した“プリウス顔”に「一気に高級感が増した」の声も！ 新色追加で「若い世代にも人気が出そう」な新デザインに注目！

顔面刷新×新色に反響集まる！

トヨタは2025年9月1日、ハイブリッド専用コンパクトカー「アクア」の一部改良モデルを正式に発売しました。

今回の変更は、単なる装備の追加にとどまらず、最新の運転支援技術や快適性の進化、さらにフロントデザインの刷新など、多方面にわたる改良が施されています。

そんな進化を果たしたアクアにネット上では多くの反響が集まっています。

従来からデザインが大きく進化！なにが変わった？

アクアは2011年に初代が登場しました。当時としては画期的なコンパクトカー専用のハイブリッドシステムを搭載し、低燃費と手頃な価格を武器に瞬く間にヒットを記録。国内外で支持を集め、トヨタのハイブリッド普及を牽引しました。

2021年には2代目にフルモデルチェンジし、新開発のプラットフォームを採用することで、走行性能と快適性の向上を果たしています。

これまでの累計販売台数は世界で約218万台、そのうち日本国内だけで189万台を超える実績を誇る、まさにトヨタの屋台骨を支えるモデルです。

2025年上半期だけでも、国内販売はおよそ4万2000台を記録。乗用車（軽自動車を除く）のブランド別販売台数ランキングで9位に食い込み、依然として高い人気を維持しています。

今回の改良で掲げられたキーワードは「人に寄り添う先進技術」です。

まず注目されるのが、安全装備の進化です。最新の「Toyota Safety Sense」を搭載し、これまで高速道路を中心に機能していた運転支援技術を一般道でもより使いやすく調整。

さらに、歩行者や自転車、停車中の車両に対応できる「プロアクティブドライビングアシスト（PDA）」を新たに採用したことは大きなニュースです。

加えて、「アルファード」や「センチュリー」に搭載されてきた「スムーズストップ制御」や改良版の「ブレーキホールド」が導入され、街乗りや渋滞時でも快適さを感じられる仕様になりました。

電動パーキングブレーキも採用され、日常的な使い勝手が格段に向上しています。

最大の変更点はフロントフェイスのデザインです。従来のアクアは柔らかな曲線を基調にした親しみやすいデザインでしたが、今回の改良では一転して堂々とした表情を獲得しました。

トヨタが近年採用している「ハンマーヘッド」モチーフを盛り込みつつ、アクアらしい丸みを帯びた造形を残すことで、未来的な印象と親しみやすさを両立させています。

特徴的なのは、プリウスには採用されていない横一文字に広がるセンターランプです。光を線ではなく面で表現することで、存在感と高級感を演出。

フロントグリルも上下2段に分けられ、ランプ周りが立体的に見えるよう工夫されており、これまでの「かわいらしいアクア」から「上質なアクア」への進化を強調しています。

また、新色も追加されました。モノトーンには「マッドバス」や「グレイッシュブルー」、ツートーンには「マッドバス×ブラックマイカ」、「グレイッシュブルー×ブラックマイカ」、「クリアベージュ×ブラックマイカ」といった組み合わせが選べるようになり、幅広いユーザーの好みに対応しています。

このように、日常使いに直結する安全性や快適性の強化に加えて、デザイン面でも存在感を一段と高めたことが今回の一部改良の特徴です。

価格（消費税込み）は248万6000円から302万2800円に設定され、すでに販売が開始されています。

なお、ネット上でも大きな反響が寄せられています。「フロントのデザインが精悍になって一気に高級感が増した」「従来のかわいらしい雰囲気も好きだったけど、新しい顔は確かに存在感がある」「新色のラインナップが増えたことで、若い世代にも人気が出そう」「プリウスとは違う独自の顔つきに進化したのが良い」といった声が相次いでいます。

新しいアクアは、従来の親しみやすさを守りながら、現代のニーズに応える先進性を加え、再びコンパクトカー市場の中心に立ち続けることになりそうです。