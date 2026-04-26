進化が止まらない【ファミリーマート】のスイーツに、またしても期待度高めな新商品が登場。シンプルな構成なのに、何度も食べたくなる味わいは、リピ買いする人が続出する予感です。そこで今回は、定番化を希望したくなる高クオリティの「新作スイーツ」をまとめました。 濃厚だけど後味すっきり！？ 「濃厚なめらかチーズケーキ」は、ニュージーランド産のクリӦ