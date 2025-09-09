²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¤¬³«¹»ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¡×¹ñ¤ÎÇ§²Ä¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¡¡¿½ÀÁ¤ò¼è¤ê²¼¤²ÆÈ¼«¤Ç³«¹»¤Ø
ÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¤òÀßÃÖÍ½Äê¤ÎÄá»³Ãæ³Ø¹»
¡¡²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Î³«¹»¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÇ§²Ä¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¤¬ÆÈ¼«¤Ç³«¹»¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅ»³»Ô¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¡×¤ò2026Ç¯ÅÙ³«¹»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¡×¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ø¶È»þ´Ö¤Îºï¸º¤ä²ÊÌÜ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀßÃÖ¾ì½ê¤ÏÄá»³Ãæ³Ø¹»¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÍ×·ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¡×¤Ï¸¶Â§Æ±¤¸¹»¼ï¤Î³Ø¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï¹ñ¤ËÆÃÎã¤Ç¤ÎÇ§²Ä¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙÊ¬¤Î¿½ÀÁ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç§²Ä¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÈÆ±¤¸¤¯Ç¯´Ö1015»þ´Ö¤Î¼ø¶È»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¡¢»ÔÆÈ¼«¤ÇÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¤ò³«¹»¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£