¡¡¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤È¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê41¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£ÂÖÅÙ¤Î°¤¤ÀÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉÌÌ¤ËÃª¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀè¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤ÎÂÐ±þ¤¬°¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤Ç¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¿¶Æ°¥É¥ê¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤«¤é¡Öº£Á´Éô¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ÄÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È½Å¤Í¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢Ä´¤Ù¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤±¤É¤Í¡£ÊÌ¤Ë¡ÊÄ´¤Ù¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤¤¤ÄÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾¾±¢»û¤Ï¡Ö¤è¤¦ÂÑ¤¨¤¿¤Ê¡¢Ê¢Î©¤Ä¤Ê¡×¤È¶Ã¤¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥¸¤Ç¥³¥¤¥Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¤ªÂð¤µ¤óº£Æü²ñ¼Ò¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡ÊÊ¹¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡ÊÅ¹°÷¤¬¡Ë¡È¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡É¤Ã¤Æ¡£¼¤á¤ë¤ó¤À¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤À¤ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾±¢»û¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î¸å¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹¤ÇÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¡¢·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²¶¤³¤³¡Ê¤ÎÅ¹¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
