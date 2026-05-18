メイプル超合金カズレーザー（41）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。イヤホンを使わない主義であることを明かし、その理由も明かした。番組では、イヤホン難聴を心配する意識が広がっているということが特集された。厚生労働省もイヤホン難聴の実態を把握するため、今年度内に調査に向けた準備をする方針を打ち出している。MC南海キャンディーズ山里亮太が「カズ、これどう？自分が思った以上の音