お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が18日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。栃木県上三川町の強盗殺人事件について言及した。県警下野署捜査本部は17日、強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。海斗容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前、国際線ターミナルで確保した。逮捕者は16歳の少年4人に加え6人