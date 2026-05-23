タレントの森尾由美が、今月16日のラジオ番組に出演した際、1992年に結婚した夫とは日米で“遠距離別居”中であると明かし、ネットで話題に。夫は結婚する前より仕事で住んでいたアメリカで、リタイアした現在も暮らしていると明かし、森尾自身はアメリカへ行くのは「年に2回くらい」だという。夫婦は何がなんでも一緒にいればいいわけではない。あえて距離を置くことで継続できる関係だってある。今回は森尾のように別居婚とい