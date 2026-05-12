フリーアナウンサーでタレントの高橋真麻（44）の体調を心配する声が広がっている。5月11日、高橋は昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演した。しかし、トーク中に発した声は、普段の明るく張りのある声とは大きく異なり、かすれた“ガラガラ声”に。聞き取りづらく感じる場面もあり、視聴者からは驚きの声が上がった。高橋は3日に更新したブログで、原因不明の声帯麻痺を発症していたことを告白。声が出しづら