お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が12日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、テレビが“衰退”する理由について言及する場面があった。お笑いコンビ「ぺこぱ」の単独ライブを振り返る企画。松陰寺太勇は「オープニングの映像、自分らで撮ったからな。俺とシュウペイと後輩の3人で」とAIを活用し、低コストで高クオリティーの作品を実現できたという。