「ホビーガチャ」に映画「ワイルド・スピード MAX/MEGAMAX」が登場。9月上旬発売映画の名シーンを再現できる
日産 SKYLINE GT-R（＋スモークパーツ）
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ホビーガチャ ワイルド・スピード MAX/MEGAMAX」を9月上旬に発売する。価格は1回500円。
「ホビーガチャ」シリーズより映画「ワイルド・スピード MAX/MEGAMAX」が登場。映画の名シーンを再現して楽しめる。ラインナップは「日産 SKYLINE GT-R（＋ロゴパーツ）」、「日産 SKYLINE GT-R（＋スモークパーツ）」、「Dodge Charger SRT-8（+ロゴパーツ）」、「Dodge Charger SRT-8（+金庫パーツ）」の全4種。
日産 SKYLINE GT-R（＋ロゴパーツ）
映画「ワイルド・スピード/MAX」でブライアン・オコナーが搭乗するメタリックブルーの「日産SKYLINE GT-R」。完全新規造形で細やかなエンブレムも再現されている。オプションパーツとして映画ロゴプレートが付属。
日産 SKYLINE GT-R（＋スモークパーツ）
映画「ワイルド・スピード/MAX」序盤の名場面とも言えるレースを再現できるスモークパーツが付属する。
Dodge Charger SRT-8（+ロゴパーツ）
「ダッジ・チャージャー」は、映画「ワイルド・スピード/MEGAMAX」終盤に登場する、ブライアンとドミニクが運転する車。マットブラックの塗装とブロンズ色の特殊フレームもしっかりと再現されている。オプションパーツとして映画ロゴプレートが付属。
Dodge Charger SRT-8（+金庫パーツ）
「ダッジ・チャージャー」（1台）に金庫パーツが付属。ダッジ・チャージャーを2台集めることで、映画「ワイルド・スピード/MEGAMAX」終盤の名シーン「金庫をひく2台のダッジ・チャージャー」を再現できる。【日産 SKYLINE GT-R（＋ロゴパーツ）】 【Dodge Charger SRT-8（+ロゴパーツ）】 【Dodge Charger SRT-9（+金庫パーツ）】
「ダッジ・チャージャー」を2台集めると、劇中の「金庫をひく2台のダッジ・チャージャー」を再現できる
(C)UCS LLC Fast & Furious Franchise - FCA US MFG short legal line:Dodge is a registered
trademark of FCA US LLC and used under license by T-ARTS company,ltd.
(C) Universal City Studios LLC.All Rights Reserved.