連覇目指す東京NB、なでしこGK大場朱羽の加入を発表！ パリ五輪でもメンバー入り

日テレ・東京ヴェルディベレーザは5日、ミシシッピ大学に所属するなでしこジャパンGK大場朱羽の加入を発表した。



現在23歳の大場は、JFAアカデミー福島出身。なでしこチャレンジリーグでは40試合に出場すると、2021年秋にアメリカのイースト・テネシー州立大学に進学。2023年からミシシッピ大学に所属していた。



世代別の日本女子代表も経験しており、Uー17女子ワールドカップ、Uー20女子ワールドカップにも出場。2024年に行われた

パリオリンピックのバックアップメンバーに選出され、後に登録メンバーとして認められていた。



自身初のWEリーグに挑戦することとなる大場は、クラブ公式サイトを通じて「この度、日テレ・東京ヴェルディベレーザに加入することになりました、大場朱羽です。このクラブの一員として戦えることを心から誇りに思います。自分の持っている力をすべて注ぎ、勝利に貢献できるよう全力を尽くします。応援よろしくお願いします！」とコメントしている。