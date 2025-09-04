この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥は、自身のYouTubeチャンネルで「私に『整形する必要ないですよ』と言ってほしくてカウンセリング予約するのはやめてください」と題した動画を公開し、美容整形に対する一部受診者の認識と、それに伴う予約枠の逼迫について見解を示した。



高須は動画の冒頭で、日頃から身体醜形症や整形依存などメンタルヘルスの話題も扱っていると説明し、カウンセリングの基本姿勢は「必要のない整形は勧めない」ことだと述べた。自己像の認知がゆがみ、自分の容姿を過度に否定してしまう人には「やる必要ないですよ」と伝えるという。さらに、同クリニックは「予約が埋まっていて、営業をかけない」という「患者さんファースト」の方針だと語った。



一方で、この方針が一部に誤解を与えていると指摘。「整形する気はないけれど、高須先生のカウンセリングを受けて『整形する必要ないですよ』と言ってほしくていらっしゃる」ケースがあるとし、こうした予約について「正直、経営的にもつらいし、いろんな人に迷惑がかかっちゃう」と述べた。



美容クリニックの運営は基本的に「整形したい」「自分を変えたい」という意欲を持つ人の施術で成り立つと強調。カウンセリング料（初回無料、再診は1,100円）で受診しやすい一方、「整形する気がない」相談が予約枠を圧迫し、本当に施術を希望する人が予約できない事態を招き得るとした。対応策としてカウンセリング料を「10万円、15万円」と大幅に引き上げる選択肢もあるが、その場合「なんてぼったくりだ」と批判される可能性に言及した。



また、美容整形は病気の治療とは異なり、「やりたくなかったら、やらなければいい」もので、むしろ「もっとイケメンになりたい」「もっと美人になりたい」「もっと若くなりたい」といった前向きな欲求があるからこそ選択される施術だという考えを示した。容姿に関する客観的な意見がほしい場合は、まず「家族、両親、きょうだい、友人などに相談すればいい」とし、美容外科医はあくまで「美容クリニックの医者として、適用があれば治療をする」という前提で診察していると述べた。



最後に高須は「整形する気がない、やりたくない、僕に納得させたいだけでいらっしゃるのはやめてください」と呼びかけ、理解を求めた。

