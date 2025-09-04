中国を訪問している北朝鮮の金正恩総書記に、ジュエ氏とみられる娘が同行していることが分かりました。海外で確認されるのは初とみられます。近年は公の場での存在感を増してきていますが、次期指導者になるのでしょうか？ 専門家に聞きました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「中国訪問に“ジュエ氏”同行 狙いは？」をテーマに解説します。

■ロシアと北朝鮮のトップが北京に

山粼誠アナウンサー

「中国を訪問している北朝鮮の金正恩総書記に、ジュエ氏とみられる娘も同行していることが確認されました」

「3日、中国・北京では、日本との戦争の勝利から80年を記念する軍事パレードが行われ、習近平国家主席とロシアのプーチン大統領、そして金総書記が並んで会場入りしました」

「西側への対抗軸として、3か国の結束をアピールする狙いがあるとみられます」

■特別列車を降りる際にジュエ氏の姿が

山粼アナウンサー

「金総書記は2日、中国に到着していました。金総書記が乗った特別列車はこの日午後、北京に到着。列車を降りる際、金総書記のすぐ後ろで、ジュエ氏とみられる娘の姿が確認されました。娘の姿が北朝鮮の国外で確認されるのは初めてとみられます」

鈴江奈々アナウンサー

「北朝鮮の中で2人が並ぶ映像はこれまでも多く見ましたけれど、この場所は中国・北京ですもんね」

■正恩氏の第2子、年齢は10代前半か

山粼アナウンサー

「2日の到着時の姿は確認されましたが、3日の軍事パレードの映像には、ジュエ氏とみられる娘の姿はありませんでした。そのジュエ氏ですが、今どのような立場なのでしょうか」

「金日成氏から始まった北朝鮮。政権は正日氏、そして正恩氏と親子で継承されてきました。そして、ジュエ氏とみられる娘は正恩氏の第2子とみられていて、年齢は10代前半ではないかとされています」

■軍事パレードでは仲むつまじい様子が

山粼アナウンサー

「初めてその姿が公となったのは3年前。2022年11月、白いコートを着て、正恩氏と手をつないで歩くジュエ氏とみられる少女の画像が公開されました。翌年には初めて動画も公開されました。軍事パレードでは、正恩氏の隣で仲むつまじい様子も見られました」

「さらに去年公開された映像では、革のようなジャケットを着て、堂々とした立ち振る舞いでした。背もずいぶん伸びたように見えます」

「今年4月、駆逐艦のミサイル試射に同行した際の画像では、170センチほどと分析される正恩氏に身長が追いついたようにも見えるんですね。そして今回、正恩氏の外国訪問に初めて同行したとみられています」

■初めて外国訪問に同行させた狙いは？

桐谷美玲キャスター

「正恩氏とジュエ氏が一緒にいる姿は度々見かけますが、今回同行したというのはどういう狙いがあるんですか？」

山粼アナウンサー

「その思惑について、韓国メディアは『国際社会の前で、ジュエ氏が次期指導者であることを宣言するという見方もある』と伝えています」

「ただその一方で、『未来世代の象徴としてジュエ氏を表舞台に立たせている延長で中国訪問に同行させただけで、後継者に確定したわけではない』という見方もあります」

森圭介アナウンサー

「見方は分かれているということですね。確か正恩氏が公の場所に姿を出した時には、早い段階でこの人が後継者なんだということが明らかにされていたと思います」

「ジェエ氏はまだそういうところはっきりしていませんし、北朝鮮の最高指導者がこれまで女性ということはなかったので、果たしてどういう存在になるのか世界中が注目しているんでしょうね」

■夫人よりも近くで…正恩氏の隣に

山粼アナウンサー

「北朝鮮としてもまだ、ジュエ氏が後継者だと正式に発表はしていません。しかし、今回の中国訪問に先立ち、今年5月には北朝鮮にあるロシア大使館訪問にもジュエ氏を同行させています」

「6月には正恩氏肝いりのリゾート施設の完成式典で、奥にいる李雪主（リ・ソルジュ）夫人よりも近くで、ジュエ氏が正恩氏の隣に立っていました。正恩氏の妹の与正（ヨジョン）氏も去年、ミサイル発射台の式典でジュエ氏を手招きし、エスコートしていました」

忽滑谷こころアナウンサー

「この写真を見ると、正恩氏の周りの誰よりも敬われているというか、夫人や妹よりも立場が高いのかなと感じてしまいますよね」

山粼アナウンサー

「ジュエ氏には役職があるかどうか明らかになっていないので、どういった立場なのか、どちらが上なのかといったこともはっきりしません」

「ただ、北朝鮮政治が専門の慶應義塾大学・礒粼敦仁教授は『かなり丁寧な扱いを受けていることは間違いなく、ファーストレディーのような役割を果たしている』と指摘しています」

■軍事・経済でも高まる存在感

森アナウンサー

「ファーストレディーであれば後継者ではないという見方もできるかもしれませんが、（北京までの）特別列車から降りてきたのも金総書記の次でした。明らかに扱いが上だなとは感じますが、今後こういった国際政治、大きな舞台に姿を現すことは増えそうですよね」

山粼アナウンサー

「礒粼教授も『軍事、経済、そして今回の外国訪問と娘は着実に存在感を示してきた。今後もこの傾向は続くだろう』とみていて、『北朝鮮内に向けても、そして外国に向けても、後継者としての印象づけが進められるのではないか』と話します」

「礒粼教授によると、ジュエ氏に関しては『尊敬するお嬢様』という敬称が、北朝鮮メディアでは使われています。この敬称は妹のヨジョン氏にも一度も使われたことがないものだということです」

「ジュエ氏の立場ははっきりはしていませんが、特別な存在であるということは間違いなさそうです。公の場での存在感を増してきているジュエ氏。今回初めて外国訪問への同行も果たし、今後が注目されます」

（2025年9月3日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

