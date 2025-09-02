この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」が公開した動画で、ソフトウェアエンジニアで起業家の中島聡氏が、テスラの電気自動車トラック「Tesla Semi」を軸に、同社が目指す「ロボトラッキング（自動運転トラック事業）」の可能性を解説した。



冒頭で中島氏は、Tesla Semiが「電気自動車で自動運転もできるトラック」として注目される一方、多くの人が「トラックのヘッド（牽引車）部分を販売するビジネス」と見ていると指摘。動画で紹介した解説者の視点に触れ、「実は、テスラ自身がロボトラッキングのサービスを運営した方がはるかに儲かる」と述べた。



中島氏は、テスラが自動運転トラックを販売するだけでなく自ら輸送サービスとして運用した場合の利益について言及し、例えば「1台のロボトラックが年間で約40万ドルの利益を生む」と仮定すれば、「5万台の運用で年間190億ドル近い利益になる」という試算を示した。



また「このロボトラッキングのポテンシャルはロボタクシーなんかよりはるかに大きい」と述べ、その理由として、人間のトラック運転には疲労や休息時間などの規制がある一方で、自動運転であれば「ノンストップで西海岸から東海岸まで一気に走れる」と説明した。これにより、人件費の削減に加えて輸送の効率化とコスト削減が進むとした。



さらに、ライバル企業が人間のドライバーを雇う前提であるのに対し、テスラは自動運転によるコスト優位を持つため、価格競争に踏み込まずとも「ものすごく高い利益率で商売ができる」と語った。運用イメージとして、配送拠点から高速道路の入口までと、出口から最終目的地までは人間が運転し、長距離の高速区間を自動運転で行う方式を挙げた。



テスラが「ロボトラッキング」を公式に表明したわけではないとしつつ、中島氏は「ロボタクシービジネスなんかよりもはるかに“おいしい”ビジネスだと僕も思います」と述べ、従来のトラック業界を塗り替える可能性に言及した。

