コンビニバーコードなど多彩なバーコード標準対応！パオ・アット・オフィス「Reports.net Ver.12.0.0」

パオ・アット・オフィスは、Microsoft .NET開発環境下での帳票作成ツール「Reports.net Ver.12.0.0」を2025年9月5日、GitHub及びNuGetパッケージとして一般公開しました。
■GitHub／NuGetで即座に体験可能 手軽さが開発を加速
今回の公開により、.NET開発者なら誰でも、わずか数ステップで本格的な帳票出力を体験できるようになりました。
《体験手順》
1. GitHubからサンプルを取得
https://github.com/reports-net/ より、対応する.NETバージョンのリポジトリをCloneまたはZipダウンロード
2. プロジェクトを開く
Visual Studioでソリューションファイル(.sln)を開く
3. 即座に実行
F5キーで実行すると、NuGetパッケージが自動的に復元され、多彩な帳票サンプルが動作
従来は製品サイトからの試用版ダウンロードが必要でしたが、GitHub／NuGet公開により、開発者の日常的なワークフローに自然に溶け込む形で製品を体験できます。
■24年間の開発実績と5万人のユーザーベース
Reports.netは、業務系アプリケーション開発を自社生業としているパオ・アット・オフィスが、同じ開発者の目線で設計・開発した、これまでの.NET帳票ツールの弱点をカバーした製品です。
《主な特徴》
1. 日本の帳票文化に特化した緻密なレイアウト制御 ・コードによる完全なページコントロール(イベント駆動に依存しない設計)
2. 印影やカラフルな文字効果による商業印刷レベルのクオリティ
3. JANコード、QRコード、DataMatrix、コンビニバーコードなど多彩なバーコード標準対応
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
4. PDF／XPS／SVG等への多彩な出力形式・.NET 5〜.NET 9、.NET Framework 2.0〜4.8.1の幅広いバージョン対応
5. ページを完全掌握できるコード設計により、「あれ、どこに書いたっけ？」と探し回る心配もなく、開発・保守がスムーズ
■クラウド時代に対応した柔軟なデプロイメント
.NET 5〜.NET 9に対応することにより、Reports.netで開発したWEBアプリケーションやWEB APIが、Linux上で動作します。
したがって、Reports.netで開発したプログラムは、様々な手法にて、Azure／AWS／GCPといった多くのクラウド上のプラットフォーム上でPDF帳票を出力するWEBアプリケーションとして動作します。
《GitHub公開構成》
1. .NET 5〜9対応版：各バージョン別リポジトリ
2. .NET Framework 3.5〜4.8.1対応版：各バージョン別リポジトリ
3. 各リポジトリには実用的なサンプルプログラムを多数収録
《NuGetパッケージ》
1. Reports.net(Windows デスクトップ用)
2. Reports.net.Azure(Windows Webサーバ用)
3. Reports.net.Linux(Linux／クラウドサーバ用)
国産であるため、サポートが充実しており、ユーザーのニーズを柔軟に取り込み、頻繁にバージョンアップを行っています。
■Ver.12.0.0のその他の修正
1. 帳票デザイナーの不具合対応
.NET 5以降(.NET 5〜.NET 9)版において、帳票デザイン時にプレビュー機能を使用すると、アプリケーションがハングアップする不具合を修正しました。
2. PDF出力における32bit PNG画像の対応
帳票出力時にプログラムから動的にPNG画像を指定する際、32bit PNG画像データを使用した場合に、PDFファイルが破損する不具合を修正しました。
■製品価格
○通常ライセンス(開発ライセンス)
価格：80,000円(税込：88,000円)
※デザイナー(レポート設計ツール)とエンジンそれぞれの1開発ライセンス込み。
ランタイム・ライセンスは無償。
○Linux版ライセンス／Azure版ライセンス
価格：8,000円(税込：8,800円)
■動作環境
1. 開発環境
Windows 7〜11、Windows Server 2008〜2022、Microsoft Visual Studio 2005〜2022
2. 開発言語
VB.NET／C#／他 .NET用言語
3. 実行環境
Windows 7〜11、Windows Server 2008〜2022、Azure／AWS／GCP各種環境
4. 対応.NET
.NET 5〜.NET 9、.NET Framework 2.0〜4.8.1
