プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年8月30日にユーチューブを更新し、DeNAのトレバー・バウアー投手（34）がバットを蹴り飛ばしたことに怒りを示した。

出身地・米国でも批判の声

DeNAは8月21日にホーム横浜スタジアムで広島と対戦し、バウアーが先発のマウンドに上がった。

問題のシーンは、DeNA2点ビハインドの5回に起きた。

バウアーは、1番・中村奨成外野手（26）と、2番サンドロ・ファビアン外野手（27）をともにショートゴロに打ち取ると、3番・小園海斗（25）はライトフライに仕留めた。

三者凡退に抑えたバウアーは、1塁側ベンチに下がる際、グラウンドに落ちていた小園のバットを右足で蹴り飛ばした。

この動画がインターネットで拡散されると、日本の野球ファンから批判の声が上がった。批判の声は、国内にとどまらずバウアーの出身地の米国にも広がった。

DeNAでヘッドコーチを務めた経験のある高木氏は、「メジャー（リーグ）はよく見ているな。（バウアーがメジャーリーグに）復帰できないのが良く分かった。紳士的じゃない。やっぱりメジャーは人格者が多い。こんな行動をしていたら、その仲間には入れない。ひどい。子どもじゃないんだから。がっかりした」と厳しい表情で語った。

「あれじゃメジャーリーグに復帰できないよ」

そして、「（バットは）やっぱり大事なもの。それをけ飛ばすのは、リスペクトがまったくない」とし、「侮辱行為だよ。それも、同じグランドで戦っている選手たちなんだから。それを軽視しすぎ。あれじゃメジャーリーグに復帰できないよ。そもそもないと思うけど」との見解を示した。

バウアーは、大リーグのシンシナティ・レッズ、ロサンゼルス・ドジャースなどでプレーし、レッズ時代の20年に、その年に最も活躍した投手に与えられるサイ・ヤング賞を受賞した経歴を持つ。

23年にDeNAと契約し、23年シーズンは10勝4敗、防御率2.76だった。同年オフに退団し、大リーグ復帰を目指してメキシカンリーグでプレーするも、希望が叶わず24年オフに古巣DeNAに復帰した。

高木氏は、スタッフから「今オフどうなるのか？」と問われると、「契約しないでしょう。絶対にしないよ」と即答。さらに、「他のチームも？」との問いには「絶対にしないと思う。（契約を）したらおかしい。問題を起こされるだけ」との見解を示した。

バウアーは今シーズン、ここまで20試合に登板して4勝10敗と、大きく負け越している。防御率は4.34で、クオリティスタート（QS＝先発が6回以上投げ、かつ自責点3以内）達成率は50％となっている。