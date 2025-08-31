〈《覚悟の実名告発》17歳で富豪から性的暴行、英アンドルー王子からの被害も訴え…世界中から注目された元少女の人生〉から続く

欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」。この事件の未公開資料、通称「エプスタイン・ファイル」を巡る問題が、米トランプ政権を揺るがす騒動に発展している。

【画像】大勢の少女を性的虐待していたジェフリー・エプスタインと、その隣で微笑む恋人女性のギレーヌ・マクスウェル

資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に逮捕・起訴され、同年66歳で死亡）が、未成年の少女達に金銭を払い、性行為の相手をさせていたとして、児童買春で起訴されたこの事件。なぜ今、これほど問題視されているのか？ 在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全4回の4回目／はじめから読む）



カリブ海に浮かぶリトルセントジェームズ島、通称「エプスタイン島」。ブルームバーグの報道によると、数々のセレブ達も訪れたとされるこの島は、事件発覚後、地元民から「乱交島」「ペドフィリア（小児性愛）島」と呼ばれるように ©AFLO

◇◇◇

■ドナルド・トランプ （Donald Trump）

「エプスタイン・ファイル」を巡る騒動は今年2月に始まったと言える。

2月21日、トランプ政権の司法長官パム・ボンディは保守派メディアのフォックスニュースに出演し、「エプスタイン・ファイルは私の机の上にある」と明言した。この発言は、エプスタインの死後6年にわたってファイル、わけてもエプスタインの「（児童買春）顧客リスト」の公開を待ち望んでいたMAGA（＝熱狂的なトランプ支持者）を興奮させた。

2月27日、15人の右翼インフルエンサーや陰謀論者がホワイトハウスに招かれ、「エプスタイン・ファイル：フェーズ1」と題された白いバインダーを手渡されるという、前代未聞の事態が起きた。当日のニュースには満面の笑顔でバインダーを掲げるインフルエンサーたちの写真が躍った。ところがバインダーに目を通したインフルエンサーたちは、「すでに公開されている内容ばかりだ」と自身のSNSやポッドキャストで不満を漏らした。

MAGAの怒りを爆発させた「FBIメモ」

7月6日、MAGAの怒りが本格的に爆発した。この日に公表された、エプスタイン・ファイルについての「FBIメモ」が理由だった。

メモには「顧客リストは発見されなかった」「資料の多くは裁判所命令により封印」とあり、司法省とFBIは「これ以上の情報開示は行わない」と宣言した。さらにメモでは、エプスタインは留置所の独房内で自殺したと断定されていた。陰謀論者たちはエプスタインは何者かに殺害されたと固く信じているのだ。

エプスタインが収監されていた留置所の監視カメラ映像も公開されたが、エプスタインの独房の入り口は死角となって映っていない。加えて画像が編集された痕跡もある。司法省とFBIはどちらの点も問題ないと説明しているが、世論は納得していない。

「エプスタイン・ファイルにトランプの名前が上がっている」

7月後半になってから報じられたことだが、ボンディ司法長官は5月の時点で「エプスタイン・ファイルにトランプの名前が上がっている」とトランプに報告していた。ただし、単にエプスタインの知己としての記載か、もしくは何らかの違法行為を示すものかは不明だ。

トランプが1990年代にエプスタインのプライベートジェット機（通称「ロリータ・エクスプレス」）でフロリダ州パームビーチとニューヨーク間を少なくとも7回飛行したことは飛行記録から判明しているが、エプスタイン島への訪問は確認されていない。

メモ公表の翌日、この件をジャーナリストに質問されたトランプは、「いまだにエプスタインについて話しているのか！」「あの変質者のことを？ 信じられない！」と、苛立った口調で応えた。トランプがこの話題を葬り去りたがっているのは明白だった。

MAGAもリベラルも「ファイル公開」を求める理由とは？

だが、MAGAは政府による「ファイル非公開」に激怒し続けている。

リベラルや民主党支持者の多くは、「トランプとエプスタインは旧友であり、トランプも顧客リストに名が上がっているのだろう」と考えている。したがって、その多くはファイル公開を望んでいる。

しかしMAGAがファイル公開を求める理由は異なっている。MAGAは、「2人は旧友だがトランプは顧客ではなかった。顧客はリベラル／民主党の大物たちで、だからこそディープステート（=影の政府）一掃のためにファイル、特に“顧客リスト”の公開が必要なのだ」と考えている。

MAGAインフルエンサーのうち最も激しい怒りを見せたのは、通称「Qアノン・シャーマン」だろう。2021年1月6日のMAGAによる米国議事堂乱入事件の際、顔を赤/白/青にペイントし、毛皮とツノをまとっていたインフルエンサーだ。すでに刑期を終え、出所しているシャーマンはトランプに対し、「ファック、この間抜けのクソ野郎」とXにポストした。アカウントはすぐさま凍結された。

トランプ本人と親交を持ち、ホワイトハウスに出入りして政策にも強い影響力を持つ極右インフルエンサーのローラ・ルーマーは、ボンディ司法長官の手際を批判し、その辞任を求めたが、トランプ支持を続けている。

元フォックスニュースの人気キャスターで現在はフリーランスのジャーナリスト／インフルエンサーとなっているタッカー・カールソンも他メディアからの取材において、「自分はトランプをよく知ってる、トランプは性的なことに関わっていない」などと擁護。ただしファイル公開の是非については言葉を濁している。

司法省とともにファイル非公開を決定したのはFBIだが、そのトップである長官カシュ・パテルと副長官ダン・ボンジーノはどちらもFBI出身者ではなく、MAGAインフルエンサー／陰謀論者だ。トランプが今年初頭に2人を任命した際にはFBI内部からも大きな批判が出た。

特にボンジーノは自身のポッドキャストでエプスタイン・ファイルの公開を語り続けてきた経緯があり、ファイル非公開の決定は自身の立ち位置を危うくするものだ。ボンジーノは一度は辞任を考えたものの、今も副長官の地位に留まっている。ただしポッドキャスト時代のファンからは激しく批判されている。

共和党の政治家や官僚も事態に右往左往している。

下院議長のマイク・ジョンソンはFBIメモ公開の直後にはボンディ司法長官への信頼を表明しながら、その翌日には「司法省がすべての情報を公開するよう」求めた。だが民主党がファイル公開のための投票を起こせないよう、7月22日、議会の夏季休暇を1週間繰り上げてしまった。これにより議会は9月まで休会となっている。

ファイル公開を避けるため？ 再び「ロシアゲート」疑惑

7月23日、国家情報長官タルシ・ギャバードがホワイトハウスの定例記者会見にて、「ロシアゲート」をレクチャーした。「2016年大統領選でのトランプ勝利の正当性に疑問を投げかけるために、オバマ政権が米国の情報機関を政治利用しようとした」として2016年から2023年にかけて注目されていた疑惑だ。

これを受けて、トランプもオバマ元大統領の言動を「反逆罪」とみなす発言を行った。米国では反逆罪は死刑に値する。今さら「オバマを逮捕せよ！」と煽るのは、エプスタイン・ファイル問題を沈静化するためだと見る向きも多い。

オバマ元大統領の事務所は即時にこれを否定するコメントを発した。8月4日、ボンディ司法長官は「ロシアゲート」捜査を開始するよう命じた。オバマ元大統領が捜査の対象となるかは明言していない。

元恋人はトランプに恩赦を求め…

7月24〜25日、司法省は懲役20年の刑を受けてフロリダ州の刑務所に収監されている、エプスタインの元恋人で少女たちのリクルート役であったギレーヌ・マクスウェルと面談している。面談を行ったのは司法省副長官のトッド・ブランシェ。かつてトランプの刑事弁護士だった人物だ。

マクスウェルはトランプによる恩赦を求めており、恩赦がなされるかは不明だが、副長官との面談のわずか２日後に、、テキサス州にある最少警備の刑務所に移送されている。性犯罪者がフェンスもない一般の宿舎のような最少警備の刑務所に入ることはほとんどない。また、マクスウェルは自身の有罪判決に対する控訴を申請しており、米国最高裁は9月末にマクスウェルの申し立てを審議する予定となっている。それに伴い、8月11日に予定されていたマクスウェルの証言録取は無期限に延期されている。

司法省がマクスウェルと面談していた7月25日、トランプはスコットランドに飛び、一族の企業が所有するゴルフ場でゴルフを行った。4日間にわたるスコットランド滞在はエプスタイン・ファイル騒動からの逃避とされた。

しかし、トランプは現地でもジャーナリストからファイルについて質問され、「ファイルは地球上で最悪のクズども、バイデン（前大統領）、ガーランド（前司法長官）、コーミー（前FBI長官）によって管理されていた」と言い、自分の名は虚偽に書き加えられたのだと言い放った。

ビル・クリントン元大統領に召喚状を送付する事態に

8月5日、共和党と民主党の両党で構成される下院監視委員会はエプスタイン事件に関する証言を求める召喚状を、ビル・クリントン元大統領と、エプスタインへの捜査が開始された2005年以後の4政権（ブッシュ息子、オバマ、トランプ第1期、バイデン）の司法長官とFBI長官に送付した。

元大統領で召喚状を受け取ったのはクリントンのみで、これはクリントンがエプスタインの親しい友人であり、クリントンの報道官が「クリントンは2002年と2003年にエプスタインの飛行機でヨーロッパ、アジア、アフリカを4回訪問した」「職員や秘書と共にエプスタインのアパートに一度だけ立ち寄った」ことを認めているためだ。ただしエプスタインの私有島やフロリダ州の邸宅を訪れたことはないとしている。

召喚状はクリントンの妻であるヒラリー・クリントン（オバマ政権の国務長官）にも送付されている。クリントンと同様にエプスタインと親しい間柄であったトランプと、その妻メラニアが召喚されないことを不審とする声が出ている。

8月6日、JDヴァンス副大統領はエプスタイン・ファイルに関わる政権主要メンバー4名（ボンディ司法長官、ブランシェ副司法長官、パテルFBI長官、スージー・ワイルズ首席補佐官）を招集し、今後の方策を話し合った。

莫大な資産と上流社会のコネクションにより何百人もの少女たちを性的にも、精神的にも搾取したジェフリー・エプスタインとギレーヌ・マクスウェル。2人の背後には、まだ名前が出されていない搾取者が大勢、身を潜めているのだろう。搾取者の多くはいずれも社会に大きな影響力を持つ者たちのはずだ。ゆえに米政界は少女たちへの誠実さを捨て、保身のためにのみ右往左往している。

（堂本 かおる）