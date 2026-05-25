パキスタン南西部で、走行中の列車を狙った自爆テロが発生し、24人が死亡、約70人が負傷しました。ロイター通信などによりますと、24日、南西部バルチスタン州クエッタで、走行中の列車の近くで大規模な爆発があり、列車が脱線し炎上しました。列車には軍の関係者やその家族らが乗っていて、これまでに24人が死亡し、約70人が負傷したということです。爆発物を積んだ車両が列車に衝突したとみられていて、シャリフ首相は「卑劣なテ