長崎vs藤枝 スタメン発表
[8.31 J2第28節](ピースタ)
※18:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 17 高畑奎汰
MF 19 澤田崇
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 25 櫛引一紀
DF 41 田所莉旺
MF 16 エメルソン
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 川島將
DF 28 大森彗斗
MF 18 松下佳貴
MF 23 梶川諒太
MF 30 芹生海翔
FW 7 松木駿之介
FW 11 アンデルソン
FW 71 榊原杏太
監督
須藤大輔
