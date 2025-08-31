[8.31 J2第28節](ピースタ)

※18:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 後藤雅明

DF 29 新井一耀

DF 44 江川湧清

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 8 ディエゴ・ピトゥカ

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 17 高畑奎汰

MF 19 澤田崇

MF 50 翁長聖

FW 11 エジガル・ジュニオ

控え

GK 31 原田岳

DF 3 関口正大

DF 25 櫛引一紀

DF 41 田所莉旺

MF 16 エメルソン

MF 24 山田陸

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 8 浅倉廉

MF 14 中川風希

MF 15 杉田真彦

MF 17 岡澤昂星

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 9 矢村健

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 2 川島將

DF 28 大森彗斗

MF 18 松下佳貴

MF 23 梶川諒太

MF 30 芹生海翔

FW 7 松木駿之介

FW 11 アンデルソン

FW 71 榊原杏太

監督

須藤大輔