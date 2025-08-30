最強カメラスマホ「Xiaomi 15 Ultra」、過去最安は奇跡じゃないか？
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、ライカが監修した4つのカメラを搭載したXiaomi（シャオミ）の「Xiaomi 15 Ultra」やリーズナブルながら大容量バッテリー＆5000万画素カメラを採用したMotorola（モトローラ）の「moto g66j 5G」など、機能と耐久性、コスパの三拍子が揃ったスマートフォンがお得に登場しています。
ライカ共同開発のズミルックス光学レンズを搭載。遠距離や夜間でも鮮明に撮影できる「Xiaomi 15 Ultra」が11％オフ
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
159,800円
（11％オフ）
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバークローム【期間限定応募でフォトグラフィーキットプレゼント】
159,800円
（11％オフ）
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト【期間限定応募でフォトグラフィーキットプレゼント】
159,800円
（6％オフ）
友人や家族と思い出に残る写真＆動画をたくさん撮ろう！ 「Xiaomi 15 Ultra」の1TBモデルも2万円引き！
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバークローム【期間限定応募でフォトグラフィーキットプレゼント】
179,800円
（10％オフ）
6500mAhの大容量バッテリーと高い処理能力が魅力。コスパに優れたXiaomiの「POCO F7」も11％オフ
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
48,980円
（11％オフ）
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
48,980円
（11％オフ）
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト
48,980円
（11％オフ）
充実の機能性と上質なデザインで使い勝手抜群。Motorolaの「moto g66j 5G」が31,636円と超特価
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ブラックオイスター｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810002JP
31,636円
（9％オフ）
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ディルグリーン｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810000JP
31,636円
（9％オフ）
急速充電や優秀な防水＆防じん設計が。OPPOの「Reno11 A 5G」がセール特価で販売中です
なお、上記の表示価格は2025年8月30日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
