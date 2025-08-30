Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、ライカが監修した4つのカメラを搭載したXiaomi（シャオミ）の「Xiaomi 15 Ultra」やリーズナブルながら大容量バッテリー＆5000万画素カメラを採用したMotorola（モトローラ）の「moto g66j 5G」など、機能と耐久性、コスパの三拍子が揃ったスマートフォンがお得に登場しています。

ライカ共同開発のズミルックス光学レンズを搭載。遠距離や夜間でも鮮明に撮影できる「Xiaomi 15 Ultra」が11％オフ

シャオミ( Xi aomi) SIMフリー スマートフォン Xi aomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメイン カメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 159,800円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ( Xi aomi) SIMフリー スマートフォン Xi aomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメイン カメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバークローム【期間限定応募でフォトグラフィーキットプレゼント】 159,800円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ( Xi aomi) SIMフリー スマートフォン Xi aomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメイン カメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト【期間限定応募でフォトグラフィーキットプレゼント】 159,800円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

友人や家族と思い出に残る写真＆動画をたくさん撮ろう！ 「Xiaomi 15 Ultra」の1TBモデルも2万円引き！

シャオミ( Xi aomi) SIMフリー スマートフォン Xi aomi 15 Ultra 16GB+1TB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメイン カメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバークローム【期間限定応募でフォトグラフィーキットプレゼント】 179,800円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Xi aomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー 48,980円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Xi aomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 48,980円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Xi aomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト 48,980円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

充実の機能性と上質なデザインで使い勝手抜群。Motorolaの「moto g66j 5G」が31,636円と超特価

Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ブラックオイスター｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810002JP 31,636円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ディルグリーン｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810000JP 31,636円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

急速充電や優秀な防水＆防じん設計が。OPPOの「Reno11 A 5G」がセール特価で販売中です

OPPO SIMフリー スマートフォン OPPO Reno11 A 5G スマホ 本体 日本語版 6.7インチ 有機ELディスプレイ 6400万画素 2412×1080 120Hz 67W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 携帯電話 おサイフケータイ ディスプレイ指紋認証 顔認証 8GB RAM 16GB拡張+128GB ROM 2TB拡張可能 35,800円 （セール特価） Amazonで見る PR PR

OPPO SIMフリー スマートフォン OPPO Reno11 A 5G スマホ 本体 日本語版 6.7インチ 有機ELディスプレイ 6400万画素 2412×1080 120Hz 67W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 携帯電話 おサイフケータイ ディスプレイ指紋認証 顔認証 8GB RAM 16GB拡張+128GB ROM 2TB拡張可能 35,800円 （セール特価） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年8月30日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

