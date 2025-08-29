旅行系YouTuber・おのだ、深センの最新ロボタクシー＆ドローン配送を体感「普通のタクシーとは99%違う」
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「深セン旅行記🇨🇳ロボタクシー&ドローン配達で超ハイテクな近未来都市を体験!!」で、旅行系YouTuber・おのだ氏が中国・深センの最先端テクノロジーのリアルな現状をレポートした。動画冒頭、おのだ氏は「深センと言えばテクノロジーの街。無人タクシーは絶対に乗りたいと思っていました」と意気込みを語り、香港からフェリーで深セン入りする様子や、現地のハイテクビル・電気自動車の多さにも驚きを見せた。
深センといえばIT企業が集まる最先端エリアのイメージが強いが、実際は「99%は普通のタクシーで、ロボタクシーは一部エリアだけ」「思ったよりロボタクシーが走っていない」と、現地で目にしたリアルな光景を伝える。最初に挑戦した自動運転タクシー配車では「全然呼んでも来ず」「雨や土日には動作しないケースもあり、予約してもしばらく待たされる」など、想像以上に利用には制限があることも明かした。
それでも見事ロボタクシーにマッチ。「やっと来た、めっちゃドキドキする。これ自動運転で来てるわけだよね、人が乗ってたら笑うけど」と緊張しつつ乗車。しかし初回は安全員が乗っており「ちょっと想定外でしたが、スタッフは基本的に手を出さず補助だけ。実質自動運転のすごさを体感できた」と証言した。
迎えた2度目のチャレンジではついに「完全無人運転」で乗車成功。「これは10年後の未来を見てるんじゃない？まじで感動した。これ日本でも絶対できるべき！」「人が乗ってないのは本当にびっくり。ドライバー不足解消にも繋がるのでは」と高揚感を隠しきれない。
また、街中では最新型の電気自動車NIOやシャオミ、テスラも多数稼働。「上海とは全然違う雰囲気、新しいもの好きの自分には合う街」と評した。
さらに、話題の“ドローン配達”も現地で実食。「ついにドローンで寿司が届いた！これが数年後にホテルやマンションまで届く時代が来ると思うとワクワクします」「実は注文も中国の電話番号が必須など一手間あるけど、AmazonでもSIMは入手できる時代。アプリを使いこなせば言葉ができなくても生活できる」と、先進技術の利便性と導入ハードルの現実にも言及した。
一方で「ロボタクシーはホテルの目の前まで行けない場所の指定があって、まだまだ普通のタクシーが主流」「天候やエリア制限、地元民は普段使いしていない」と冷静に課題も指摘。それでも「日本よりもずっと進んでいる。早く日本にも来てほしい未来ですね」と期待を寄せる。
ラストは「今回のミッション、ロボタクシーとドローンウーバーイーツ両方体験できて大満足。みなさんも深センに行った際はぜひ挑戦してほしい」と締めくくり、IT最前線都市・深センの『近未来』を存分に体感した旅となった。
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。