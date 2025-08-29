8月27日、9人組アイドルグループ「iLiFE!」が日本武道館でワンマンライブを開催。このライブを最後に脱退したメンバーへの“仕打ち”が物議を醸している。

同グループをめぐっては、24日までにメンバーの那蘭のどか（19）がファンと交際していることを示唆する画像がSNS上で拡散。25日にグループの公式Xで、「重大な規約違反が判明」したとし、那蘭の脱退が発表されていた。

那蘭は同日、グループの発表を引用し《この度は皆様の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ありません》とXで謝罪。2日後に控えた武道館ライブへは予定通り出演するとして、その理由を以下のように綴っていた。

《本来であればルールを破った自分が武道館に立つ資格は無いと思っています。沢山の方を不快な気持ちにさせてしまうと思います。

ただ自分がこの2日前という直前に穴を開けるということは、メンバーに大きな負担をかけてしまうことや、チケットを買って武道館を楽しみにしてくださっている皆さんに今までのメンバーの努力を見ていただくためにも話し合いをしていただき、出演させていただけることになりました》

そうして迎えた27日の武道館ライブだったが、那蘭は最後のライブを“完走”することはできなかったという。

「今回のライブはiLiFE!にとって、ずっと目標にしていた日本武道館での初めての公演でした。そんな大切なライブの直前に問題を起こした那蘭さんに対し、批判が集まっていましたが、《それでも出演を決めたのであれば、最後までやりきってほしい》と願うファンが多かったようです。

しかし、那蘭さんはアンコールの最終曲の前に、『私はここで終了となります。この度は大変申し訳ありませんでした』と謝罪し、ステージから“途中退場”。そのまま残りのメンバーだけで最終曲を歌唱しました。

その後に集合写真やTikTokの撮影などもあったのですが、那蘭さんはそこにも加わっていませんでした。運営の真意はわかりませんが、この演出がまるで“見せしめ”のようだとファンから不評を買っているようです。

さらに、このライブの様子はABEMAでも配信されていたのですが、アンコール以降はカットされており、那蘭さん“退場”の場面は映っていませんでした。これについても、《批判が出ないように対策したのでは？》と疑惑の声があがっています」（音楽関係者）

ラストライブが“不完全燃焼”で終わってしまった那蘭に対し、Xでは同情の声が多く寄せられている。

《のどか武道館で公開処刑はさすがに酷いな… それもわざわざAbemaで見られないアンコールの後ってのが運営の悪意感じる》

《最後なのに可哀想すぎやしない？やったことはあれだけどせめて最後まで居させてあげなよ》

《のどか最後の武道館なんだから最後まで立たせてあげなよ。 花束もらって本当にすみませんでした、そしてありがとうございました、で終わって欲しかった》

《ちょっとやり過ぎでは ファンだから甘い考えなのかもしれないけど、可哀想かも》