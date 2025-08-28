お笑い芸人のひょうろくが２８日、ＮＨＫ「あさイチ」に初出演を果たし、強烈なセットアップ衣装で登場した。

この日のゲストとしてニッチェの江上敬子とともに紹介されたひょうろくは、肩書は「俳優」。名前を紹介されると「よろしくお願いします、初めまして」と消え入るような声であいさつすると、鈴木奈穂子アナも「声、ちっちゃい」と苦笑。

緊張から思わず立ち上がったひょうろくの衣装は、グリーン地に赤、黄色、青の花が散りばめられたド派手衣装。江上は「すごいセットアップ…」と思わず声をもらすと、ひょうろくは「ちょっと違ったかもしれないと思って。ごめんなさい」と大慌て。江上は「いえ、ステキですよ！」と言うと、大吉が「生放送にすごい緊張しているという情報が入っております」とコメント。華丸が「名前が『しゅうろく（収録）』だからね」と笑わせ、ひょうろくも思わず「ひょうろくです〜」と反応していた。

ネットではすぐに「ひょうろく」「ひょうろくさん」がトレンド入り。「あさイチにひょうろく出てる！」「あさイチにひょうろく出てて衝撃」「肩書俳優ってすごいな」「ひょうろく？俳優カテゴリなん？笑」など話題となっていた。

ひょうろくはＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」でブレークし、今年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」にも出演を果たした。