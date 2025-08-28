「クソみたい試合だ」「史上最悪の敗戦」マンUが４部クラブに衝撃の敗北でサポーターは憤慨！「選手全員を入れ替えろ」「アモリムよ、もう出ていけ」
現地８月27日に開催されたカラバオカップの２回戦で、マンチェスター・ユナイテッドが４部のグリムズビーと対戦。PK戦の末に敗れ、まさかの敗退となった。
前半に２点を奪われたユナイテッドは、ブライアン・ムベウモのゴールで75分に１点を返すと、土壇場の89分にCKからハリー・マグワイアがヘディングシュートをねじ込み、同点に追いつく。
しかし、２巡目までもつれ込んだ壮絶なPK戦で12−11と敗れ、アップセットを許した。
当然、ユナイテッドのファンは怒りが収まらない。、クラブの公式SNSには、次のような声が寄せられた。
「マンチェスター・ユナイテッドは消滅した」
「冗談だろ」
「監督を代えろ」
「史上最悪の敗戦だ」
「恥ずかしい」
「選手全員を入れ替えろ」
「このクラブは本当にひどい」
「クソみたい試合だ」
「アモリムよ、もう出ていけ」
「言葉が出ない」
プレミアリーグでもここまで１分け１敗で、公式３試合でまだ勝利がないユナイテッド。開幕早々、窮地に陥っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
