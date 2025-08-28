この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『JAL Payおわる　 還元はあげません！　チャージルートの罠　dポイント連携でポイントもらえる』で、ポイ活系YouTuberのネコ山さんが、JAL Payの還元率改定について徹底解説。「ジャルペイ塞がれたーっていう話なんですけど、まだ0.1%が残ってますよ。この0.1%は続くんすかね」「もう貯めるの不可能っすよね」と、ポイ活民に衝撃を与える内容となった。

ネコ山さんは「ジャルペーは2025年11月1日にマイルアッププログラムの開始を予定しています」と新サービス開始の概要を説明。しかし、0.5％還元（海外決済1.2％）の一方で「一部の利用についてはマイル積算が0.1%。スパッと切られないだけ良かったんすかね」と、チャージ経由でのポイント付与がほぼ期待できなくなる点に言及した。

さらに、「元々ジャルマイルちょっと不公平感大きいっすよね。飛行機乗る人はいいんすよね」とJALマイルの“格差”にも触れ、自身のようにチャージ利用をメインにしてきたユーザーにとっては「現実的にもう貯めるの不可能っすよね」と本音を吐露。「とりあえず脳死でチャージしといて使い道は後で考える、そういうハブとしての使い方は生きてますよ」ともアドバイスした。

また、dポイント連携で300ポイントもらえるキャンペーンや、イオンカードの入会キャンペーンなど、最新の“ポイ活”案件も紹介。「Google Redとポンタ連携、ドコモdポイント300ポイントキャンペーンは11月30日まで」「エントリーして、Dアカウントと連携だけっすよ。簡単2ステップで得点ゲットです」と、即行動を呼びかけた。

ラストは「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にぽい活頑張りましょう」と締めくくり、今後の更なる情報発信にも意欲を見せた。

