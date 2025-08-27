デリバリー配達員が警鐘 Uberで多発中の『勝手にキャンセル』現象はバグか？
「Uberで致命的なバグ？勝手にキャンセルされる現象が多発していた？」と題した動画で、デリバリー配達員のレクターさんがUber Eatsの配達中における“勝手にキャンセルされる異常現象"について注意喚起を行った。自身がX（旧ツイッター）で目撃した多発報告をもとに、「バグと定義付けていいかなと思います」と述べ、配達員同士の間でも体験例が拡散している状況を語った。
動画内では、配達員が注文者から何の連絡もないにも関わらず「キャンセルされました」と通知を受け取った事例や、オートロックを突破して配達中にキャンセル扱いされたケースなど、複数の不可解な現象が紹介された。レクターさんは「巨大なマンションのオートロックを開けてもらい、長い廊下を歩いている時にキャンセル通知が来たのは絶対ありえない」と実例を引用し、「これはおかしいと判断して届けて正解」と自身の見解を述べている。
さらに、配達先のピン地点到着後に一定時間が経過すると“勝手にキャンセル”が発動するのでは、とのユーザー考察も紹介。「巨大な団地やタワマン、広い集合住宅などでは注意が必要」と警鐘を鳴らしつつ、「ピンズレ案件やタワーマンションなどでは、特に最近こうしたバグが多発している」という現場配達員の声を伝えた。「配達完了を長引かせて稼ごうとする配達員への対策だとしたら短絡的すぎるし、全然良案じゃない」と、配達報酬や仕様変更を背景とした運営側の問題点にも踏み込んだ。
レクターさんは、「配達場所を離れますか？という通知が来た後にキャンセルされた場合はバグを疑って、サポートへ連絡するべき」と実践的なアドバイス。「お客さんの住所が見れなくなり、配達途中でのサポート連携が遅れるリスク」にも注意を呼びかけた。
動画の締めくくりとして、「あなたは同じような現象に遭遇したことはありますか？」と視聴者に問いかけつつ、「私自身はまだこういった体験はないが、最近配達件数が増えているので十分注意したい」と自身の見解を述べた。
