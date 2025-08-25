»³Æ»¤Ç¡È¼«Å¾¼Ö¡É¤ò¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤·¤¿¥»¥À¥ó¼Ö¡ÄÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Î¥Á¥ã¥êÃË¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ½±¡É¤ò¤·¤¿·ëËö
¡¡Àú¤ê±¿Å¾¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ÖÆ±»Î¤ä¼Ö¤È¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ±¿Å¾¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤À¤È¤·¤Æ¤âÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀú¤ê±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ï¤¿¤À¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢¡¼«Å¾¼Ö¤òÀú¤êÂ³¤±¤ë¥»¥À¥ó¼Ö¡Ä
¡¡ÅÚÌÚ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÀ¾ÌîÊÝÏ¯¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦47ºÐ¡Ë¤â¼«Å¾¼Ö¤¬Àú¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âºòÇ¯½©¤ËÁø¶ø¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ö¼Ð¤á¾å¤ÎÅ¸³«¤¹¤®¤Æº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸½¾ì¤«¤é²ñ¼Ò¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¤ÏÉô²¼¤ËÇ¤¤»¡¢»ä¤Ï½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç»Å»ö´Ø·¸¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ç»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤òÁö¤ë4¥É¥¢¤ÎÇò¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¤¬¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ç¼Ö¹â¤¬¤ä¤ä¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¤êºä¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬´Ý¸«¤¨¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Àú¤êÂ³¤±¤ë¥»¥À¥ó¼Ö¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÆ»Ï©¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤ÎÉý¤ÇÊâÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏÆ»Ï©¤ÎÃ¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°¤Î¥»¥À¥ó¼Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤È´¤³¤¦¤È¤»¤º¡¢¼«Å¾¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤âÌÜÂ¬¤Ç¿ô¥á¡¼¥È¥ë¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÎ©¤ÁÁæ¤®¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸´Ö³Ö¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÏÀú¤ê±¿Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½õ¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÀÅ´Ñ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡¼«Å¾¼Ö¤¬µÞ¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê»ß¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ß¤ê¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éµÕÊý¸þ¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥»¥À¥ó¼Ö¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¤³¤Á¤éÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¥»¥À¥ó¼Ö¤Î½õ¼êÀÊÂ¦¤Î¥É¥¢¤òÂ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê½³¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢±¿Å¾Ãæ¤À¤Ã¤¿Éô²¼¤Ï¡Ø¤¹¤²¤§¡Ù¤ÈÀ¼¤òµó¤²¡¢»ä¤â¡ØÀú¤ê±¿Å¾¤ÎÂå½þ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¡£¥»¥À¥ó¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ½³¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Î³ÎÇ§¤ò»Ï¤á¡¢°ì¸þ¤Ë¼Ö¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾Ìî¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥´¥ó¼Ö¤À¤ÈÆ»Éý¤Î´Ø·¸¤ÇÄÉ¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ Éô²¼¤¬¡Ö²¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ö³°¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¡ÈÍ¥ÃËÉ÷¡É¤Î¸«¤¿ÌÜ¡£30ºÐÁ°¸å¤È»×¤ï¤ì¤ëÁê¼ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¬¥é¤Î°¤½¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢çÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µÕ¤ËÍí¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤«¡£
¡¡¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ2¿Í¤Î¤â¤È¤Ø¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢Áá¤¯¼Ö¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉô²¼¤Î»þ¤È¤ÏÂÖÅÙ¤¬ÊÑ²½¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥À¥ó¼Ö¤Ï¤¹¤°¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Éô²¼¤¬¡Ö²ÝÄ¹¡ÊÀ¾Ìî¤µ¤ó¡Ë¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ½é¸«»¦¤·¤Î¡ÈÄ¶¥³¥ï¥â¥Æ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¶¤À¤Ã¤ÆºÇ½é¸«¤¿»þ¡¢ÀäÂÐ¤ËÉÝ¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡±¿Å¾Ãæ¤ÏÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²óÌÜ·â¤·¤¿Àú¤ê±¿Å¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Û¤«¤Î¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¡¢¤½¤³¤Ç·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤·¤¿¡£¤Ç¡¢ÌÜ·â¼Ô¾Ú¸À¤È¤·¤Æ½³¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë»¶¡¹Àú¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î°ì·ï¤Î¾¯¤·Á°¡¢Ì¼¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç²¼¹»Ãæ¤Ë¼Ö¤ÇÀú¤é¤ì¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤òËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍýÍ³¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¼Ö¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤äÇå½þ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Àú¤ê¹Ô°Ù¤â¡ÖË¸³²±¿Å¾ºá¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹½ÅÂç¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¡£¾è¤êÊª¤Î¼ïÎà¤òÌä¤ï¤º¡¢±¿Å¾Ãæ¤ÏÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢Àú¤ê±¿Å¾¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤âµÕ¥®¥ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿»÷¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡ä
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£
