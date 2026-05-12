お笑いコンビ、チョコレートプラネットの長田庄平（46）が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時）に出演。車の所有台数を明かした。チョコプラは、この日休みの月曜パーソナリティー山田裕貴に代わって出演。長田は「なんで急に俺らに『オールナイトニッポン』。初めてなんです」とオファーに驚きつつ、「多分だけど、俺が車7台持った記念なんじゃない