£¸·î20Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¥³¥í¥é¥É¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡photo by Getty Images
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Åê¼êÉüµ¢¸å10»î¹çÌÜ¤Çº£µ¨ºÇ¤â¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦²áÄø¤ÇÂçÃ«¤Î¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡×µ¯ÍÑ°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È20Âå¤Îº¢¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£Ä¾µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µå¼ïÇÛÊ¬¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸½ÃÏ£¸·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥³¥í¥é¥É¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢Åê¼êÉüµ¢¸å10»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¶ì¤·¤¤Å¸³«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£´²ó£µ¼ºÅÀ¡¢¤·¤«¤â£´²ó¤Ë¤Ï£¸ÈÖ¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥·¥¢¤ÎÊü¤Ã¤¿ÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤¬±¦µÓ¤òÄ¾·â¡£Åê¼ê¤Ø¤Î¶¯½±°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Â¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±¤¸Æü¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÈà¤ÎÅêµå¿ÍÀ¸¤ò¤á¤°¤ëÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÏÃÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼ÂçÃ«¡×¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¡¢½ªÈ×¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥À¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¥×¥é¥¤¥¢¡¼¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Î¾ì¹ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ßÈÄ¸å¤â»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡Ë¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤Ð£¶²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£·²ó¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¤¢¤È¤ËDH¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÆâÉô¤Ç²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Î¾õÂÖ¤äæÆÊ¿¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍ×ÁÇ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½µ£±²óÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ïº£¸å¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê10¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.90¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê7¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.01¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤ä¹äÏÓ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬Éüµ¢¤·¡¢¼ã¼ê¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ê£´¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.17¡Ë¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï£´¿Í¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤É¤ì¤À¤±ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤À¡£WBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼«¤é¤ÎÌò³ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢»î¹çÁ°¤Î´ÆÆÄ²ñ¸«¸å¡¢¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¥À¥°¥¢¥¦¥È¤ÎÃ¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢æÆÊ¿¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¡Øº£ÌëÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ³ÎÄê¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¼Ô¤¬¡Ö¾ì¹ç¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐºòÇ¯¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥¢¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ò¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÃÊ³¬¤«¤é½àÈ÷¤¬É¬Í×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö1½µ´Ö¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð9·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÌò³ä¤ò°Ü¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú31ºÐ¤Ë¤·¤Æ20Âå¤Îº¢¤òÎ¿¤°Åê¼ê¤Ø¡Û
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÉÔ³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤äµå¼ï¤ÎÁªÂò¡¢Ä¾µå¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃø¤·¤¤ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢31ºÐ¤Ë¤·¤Æ20Âå¤Îº¢¤òÎ¿¤°Åê¼ê¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÄ¾µå¤ÎÂ®¤µ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î98.2¥Þ¥¤¥ë¡Ê157.1¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï2023Ç¯¤Î96.8¥Þ¥¤¥ë¡Ê154.9¥¥í¡Ë¤«¤éÌó1.5¥Þ¥¤¥ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®¤À¤Ã¤¿2022Ç¯¤Î97.3¥Þ¥¤¥ë¡Ê155.7¥¥í¡Ë¤«¤é¤âÌó1¥Þ¥¤¥ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ë¿ôÃÍ¤À¡££¶·î28Æü¤Î¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë101.7¥Þ¥¤¥ë¡Ê162.8¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤ÏµìÍ§¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤ò100.7¥Þ¥¤¥ë¡Ê161.1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£²óÅ¾¿ô¤â2434rpm¡Ê£±Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Î²óÅ¾¿ô¡Ë¤È¼«¸ÊºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î2259rpm¤«¤éÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÒÎÏ¤¬Áý¤»¤Ð¡¢ÅöÁ³»ÈÍÑÉÑÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à»ÈÍÑÎ¨¤Ï45¡ó¤È¡¢2023Ç¯¤Î32.9¡ó¤«¤éÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¤²¤ëµå¼ï¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÍè¤¿Åö½é¡¢Èà¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÏºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç59ÂÇÀÊÃæ35»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÈïÂÇÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«.036¡£¼¡¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢138ÂÇÀÊ¤Ç78»°¿¶¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÇÃ¥¼è¡£ÈïÂÇÎ¨¤Ï.086¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÂçÃ«¤ÏÌó20¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ï¤½¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«3.4¡ó¡£¤·¤«¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ïº¸±¦Î¾Êý¤ÎÂÇ¼Ô¤ò»ÅÎ±¤á¤ë·è¤áµå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ïº¸¸ÂÄê¤Îµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ËÂå¤ï¤ë·è¤áµå¤Ï²¿¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì51.4¡ó¤È37.5¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÂ®¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¡£Ê¿¶Ñ86.9¥Þ¥¤¥ë¡Ê139¥¥í¡Ë¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤è¤ê½Ä¤ËÌó2¥¤¥ó¥Á¡Ê5.1¥»¥ó¥Á¡Ë¤µ¤é¤ËÄÀ¤à¡£ÂçÃ«¤Ï2022Ç¯¸åÈ¾¤ËÅê¤²»Ï¤á¡¢2022Ç¯¡¦2023Ç¯¤Ï¤¤¤¯¤é¤«º®¤¼¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2025Ç¯¤ÏÅêµå¤Î12.6¡ó¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Àê¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë11»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µå¼ï¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢Åêµå»þ¤ÎÏÓ¤Î³ÑÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿Åö½é¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½45ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï35ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ë¶á¤¤Åê¤²Êý¤Ï²£Êý¸þ¤ÎÊÑ²½¤ò¶¯¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸þ¤«¤º¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
