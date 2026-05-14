セルティックの日本代表FW前田大然にプレミアリーグ移籍の可能性があるようだ。昨夏にセルティック退団の意思を示した28歳はドイツ移籍に迫るも、クラブ側の事情により、土壇場で破談となった。それでも今夏の移籍が取り沙汰されている。『Footballinsider』が「プレミアリーグクラブがセルティックFW獲得を画策」と見出しを打って報道。「前田は今夏、セルティックからの移籍が濃厚となり、複数のプレミアリーグクラブが獲得