＜マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇14日◇富士桜カントリー倶楽部（山梨）◇6,285ヤード・パー72＞ 3打差を追ってスタートした昨季の年間女王・林亜莉奈が「68」をマーク、トータル4アンダーで逆転優勝を飾った。前半を終えたところで、雷雲接近によりプレーが中断。この時点で首位との差は6打あったが、後半だけで4つスコアを伸ばして大逆転。オーストラリアツアーに参戦し、シーズン序盤は不在だった強い女王が帰って