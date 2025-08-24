韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２３日からの日本、米国歴訪を手始めに、国益を重視する「実用外交」を本格始動させた。

日米韓３か国の結束を確認し、核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対応する態勢を整える。尹錫悦（ユンソンニョル）前政権で悪化した中国、ロシアとの関係改善も模索する。（ソウル支局 仲川高志＝東京で）

韓国大統領府で外交と安全保障政策を統括する魏聖洛（ウィソンラク）国家安保室長は２２日、李政権の外交の方向性について、「米韓同盟と日韓協力を基盤に日米韓協力を推進する。これを土台に中露との関係も管理していく」と記者団に説明した。その上で、今回の日本訪問について「国益を重視する実用外交の第一歩だ」と強調した。

実用外交とは、相手国との関係を悪化させかねない懸案と協力できる案件を切り離し、実利を追求する考え方のことだ。日本との関係では歴史問題をめぐる対立が最大の懸案だが、李氏は２３日に東京で開かれた石破首相との首脳会談で「未来志向的な共通の利益」のために協力する方針で一致した。

２４日には米国に向けて日本を出発し、米東部時間の２５日にワシントンでトランプ米大統領と初めての首脳会談に臨む。訪米には韓国の財閥トップらも同行する予定で、２５日には米韓両国の財界人同士の会合が開かれる。安全保障や経済、通商など幅広い分野での協力を強化し、米韓同盟を深化させたい考えだ。

李氏はソウル近郊の城南（ソンナム）市長や野党代表だった時代に日本や米国への強硬発言で知られた。だが、大統領に就任してからは、日本、米国との協力を強化する路線に転換した。北朝鮮の軍事挑発に対応するには堅固な米韓同盟はもちろん、いずれも米国の同盟国である日韓両国が関係を強化する必要があると判断したためだ。

李氏は、日米韓３か国の連携を強固にした上で、北朝鮮、ロシア、中国との関係改善に乗り出す構想を描いている。

北朝鮮との関係では、強硬姿勢をとった尹前政権の時代に停滞した南北対話の再開を目指している。トランプ氏と北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記による米朝首脳会談の再開に関与し、南北対話を実現させたい考えだ。

ただ、李氏は中露との関係改善には慎重に取り組むとみられる。ロシアは昨年、北朝鮮と事実上の軍事同盟にあたる「包括的戦略パートナーシップ条約」を結んだ。ウクライナ侵略を続けるロシアへの接近は、米欧との摩擦を招く可能性が高い。

李氏の支持基盤である韓国国内の左派の間では、主要な貿易相手国であり、北朝鮮に影響力がある中国との関係改善を望む声が強いが、李氏の実用主義的アプローチが日和見的だと見なされるリスクもある。米中対立の行方をにらみ、慎重に対応していく可能性が高い。