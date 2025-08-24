稲村隼翔はフル出場で勝利に貢献

スコットランド1部セルティックは現地時間8月23日、リーグ第3節でリヴィングストンと対戦して3-0で勝利した。

左サイドバックでフル出場したDF稲村隼翔は、地元メディアから高評価を得た。

今夏にアルビレックス新潟から加入した23歳の稲村は、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから外れたことが明らかにされていたが、この試合ではスタメン出場。攻守にわたり安定したプレーで、無失点勝利に貢献した。

地元メディア「67HAILHAIL」は「7点」と採点。「ブレンダン・ロジャーズ監督からCLには不十分だと言われてしまったにもかかわらず、安定したパフォーマンスだった。キーラン・ティアニーの質には及ばないが、まずまず良いパフォーマンスだった」と伝えた。

また、ゴールネットを揺らしたもののオフサイドで認められなかったプレーがあったFW山田新は「6点」の評価。「機敏でスピードがあり、裏に抜け出す長所を持つ。懸命なプレーをして、何度か得点チャンスもあった」とされた。その山田と交代で、後半13分に投入されたFW前田大然は1アシストを記録して「6点」の評価だった。

セルティックは開幕3連勝で首位に立っている。ロジャーズ監督が期限付き移籍での放出する可能性も示唆した稲村のプレーは、指揮官にどのように映っただろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）