指揮官が説明…「投手ショウヘイも大丈夫」

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間23日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地・パドレス戦に「1番・指名打者」で出場する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は20日（同21日）の打球直撃の影響について「腫れは引いた。今日は上機嫌だった」と万全を強調した。

大谷は20日（同21日）の敵地・ロッキーズ戦で投打同時出場。しかし、4回にアルシアの痛烈な打球が右脚を直撃する場面もあり、4回5失点。その後は指名打者で出場を継続していたが代打を送られた。翌21日（同22日）は休養日で欠場していた。

2試合ぶりに1番指名打者で復帰。指揮官は「復帰できて興奮していた。制限はない」と説明。「投手ショウヘイも（打者大谷と）同じように大丈夫だ」と明かした。大谷はこの日、キャッチボールを行うなど通常の練習をこなしていた。

大谷の次回登板は「（木曜日に）オフがあるので、水曜日」と説明。登板する27日（同28日）の本拠地・レッズ戦は大谷の50-50（50本塁打＆50盗塁）記念のボブルヘッドが配布される予定だ。（Full-Count編集部）