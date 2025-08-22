8月14日、北海道・知床半島に位置する羅臼岳（標高1661メートル）で、登山中だった男性がヒグマに襲われる事故が発生。男性は翌15日に遺体で発見され、同日、事故現場付近にいたヒグマ3頭（親1頭、子2頭）が地元のハンターによって駆除された。

「亡くなったのは東京の26歳の会社員男性で、事故は標高550メートル付近を下山中に発生しました。男性の約200メートル後ろを歩いていた友人が、男性に助けを求められて駆けつけると、クマに襲われているところを発見。友人は熊を追い払おうとしたものの、男性は太ももから血を流しながらクマによって藪の中に引きずり込まれていったといいます。クマは男性の捜索活動中に駆除され、19日に行われたDND鑑定の結果、駆除された3頭のうちの母グマが、男性を襲った個体であると断定されました」（全国紙社会部記者）

知床半島には自然豊かな観光資源があふれており、羅臼岳は日本百名山にも選ばれる人気のスポットだ。いっぽう、知床は500頭前後のヒグマが生息する《世界的に見てもヒグマが高い密度で生息している場所》（知床財団公式HP）としても知られ、今回の事故が起こった羅臼岳では12日にも、登山客がヒグマと至近距離で遭遇し、クマ撃退スプレーを噴射するも、その後数分間にわたってヒグマに付きまとわれたという事案が報告されていた。

近年、クマやイノシシが人間の生活圏にも出没するケースや人身被害が増加傾向にあることを背景に、今年9月1日から改正鳥獣保護管理法が施行される。従来は市街地にクマが出没した場合、警察の許可が下りてからハンターが発砲して駆除していたが、改正法の施行により、安全確保などの条件が認められた場合、発砲の判断が市町村に委ねられることになる。

いっぽう、クマ被害の危険性の高まりと共に、SNSでは「駆除」をめぐる議論も活発化している。たとえば、昨年11月30日に秋田市内のスーパーに侵入したクマに男性従業員が襲われ、顔などに怪我を負う事故が発生し、ほどなくしてクマは駆除されたのだが、Xでは一部で“かわいそう”“人間と共存できる”といった声が上がり、秋田市は本誌の取材に対して、担当者からは駆除に抗議する電話を多数受けたと話していた。

今回も同様に役場は対応に追われているのか――。21日に本誌が羅臼岳のある斜里町役場に、駆除を問題視する声が届いているのかを問い合わせたところ、担当者は以下のように話した（以下、カッコ内は担当者の話）

「（事故のあった週末から）現在までに電話やメール、手紙を合わせて120件ほど受けています。割合的には7割ほどが批判のご意見で、『子グマを殺す必要性があるのか』『クマの生息地に入っているにもかかわらず、身勝手な人間の判断』『行方不明者の捜索を含めて、関わった公務員の人件費の無駄づかい』といった内容です。いっぽう、『（駆除は）当然の判断』『なぜ役場が苦情を受けなければいけないのか』といった電話もあります」

なかには、「今後は羅臼岳の入山規制をするべき」といった指摘もあったという。

「報道に出ています通り、事故の前から人に付きまとうクマがいたことは事実で、それに対応もしたのですが、入山規制をすることもなく、日常のパトロールや啓発活動を行い、結果的に今回のような痛ましい事故が起こってしまったので、そこは強くご指摘をいただいています。現在は入山規制をしていますが、再開の目処はまだ立っていません」

斜里町の安全を守るために、役場には適切な対応を続けて欲しい。