ビックカメラは8月19〜31日の期間、年に一度の決算セール「ビューティー家電まとめ割キャンペーン」を、「ビックカメラ」のビューティー家電取り扱い店舗、および公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて開催している。



●夏の紫外線や暑さによる肌や髪のダメージケアに



「ビューティー家電まとめ割キャンペーン」では、指定メーカーの7000円以上のビューティー家電を複数購入すると、合計金額から最大で10％引きになる。



指定の商品なら、メーカーを問わず自由に組み合わせられるほか、通常のビックポイントも付与される。



指定メーカーは、ブラウン、フィリップス、シャープ、ヤーマン、KINUJO。対象商品は、ドライヤー、ヘアアイロン、美顔器、光美容器、電動歯ブラシ、メンズシェーバーなど。