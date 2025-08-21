汗ジミやばい！→【ハニーズ】で解決！ 猛暑の味方♡「きれい見えTシャツ」

少し外に出るだけでも汗ばむ今の季節。服の汗ジミが気になって外出中ソワソワ……そんな悩みを解決できそうなTシャツが、【ハニーズ】から登場しました！ 今回は汗ジミ軽減加工付きのTシャツをピックアップ。汗ジミ対策ができるのはもちろん、1枚でサマになる柄やロゴデザインで、夏コーデのスタメンになりそうです。

シンプルロゴで上品に

【ハニーズ】「汗ジミ軽減ロゴTシャツ」\980（税込・セール価格）

さり気ないロゴがワンポイントになったTシャツ。シンプルなデザインなのでカジュアルにもきれいめにも振りやすく、夏の即戦力になりそうです。濃いカラーの洋服は汗が気になって避けがちという人も、汗ジミ軽減加工付きのTシャツなら気兼ねなく着られるかも。シアー素材のスカート合わせて涼しげに着こなしたり、センタープレス入りのパンツでクールに仕上げたり、ぜひ幅広い着こなしを楽しんで。

ひらりと揺れるフレア袖がアクセントに

【ハニーズ】「汗ジミ軽減フレア袖T」\980（税込・セール価格）

華やかなフレア袖で、カジュアルさと女性らしさを両立したTシャツ。汗ジミ軽減加工付きで安心感があるのはもちろん、公式サイトによると「さらりとした肌触り」とのことで着心地も良さそうです。カラバリは無地4色とボーダー2色。編集部一押しの爽やかなボーダーなら、好感度アップも狙えるかも！ 今年らしいパステルカラーのパンツと合わせれば、ぐっとコーデが華やぎます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M