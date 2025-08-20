おしっこを失敗してしまったわんこの切なすぎる涙目な表情がInstagramに投稿され、大きな話題に！わかりやすく反省する様子は45万回以上再生され、「失敗したのがわかって反省するなんて可愛らしい♡」「本当に泣きそうなくらいに反省しとる」「怒れるわけないよね！」といった声が寄せられました。

【動画：『やってしまった…』おしっこを失敗した犬→拭いている最中に見せた『猛烈に反省する光景』】

おしっこを失敗してしまって…

Instagramアカウント『りか(@leon.bd_20190509)』さまに投稿され、大きな話題を呼んでいるのは、ミニチュアダックスフンドのレオンくんが見せた、とある表情です。

ある日のこと。この日はうっかりトイレを失敗してしまったというレオンくん。おしっこを失敗してしまったときは、無言で片付けるのがしつけの基本。ということで、飼い主さんが無言で掃除をしていると……。

垂れ下がってる布の後ろに少し体を隠すように見つめるレオンくんの姿が！少し目を細め、どこか申し訳なさそうな表情で片付けを見つめる様子は、哀愁が漂っていたとか。

その後も片付けるお母さんを涙目で「ごめんなさい」と言うように見つめるレオンくん。その様子からもとっても反省していることが窺えます。

涙目な反省顔が切ない

しばらくして、お母さんのお片付けが完了したのでしょうか。床を見つめていたレオンくんは、そっと顔を上げ、再びウルウルと潤んだ瞳でお母さんをジーッ……。

その後もしばらくは反省の態度を示し、涙目な悲しげな表情でお母さんを見つめていたというレオンくん。こんなに可愛く、そして切ない様子で見つめられては、トイレの失敗で怒ることはできません！

純粋で素直な態度がSNSで話題に！

お母さんも失敗したレオンくんを怒っているわけではありませんでした。片付けも終えたので「いいよ」と優しく伝えると……。

すぐに瞳がパッと明るくなり、嬉しそうにお母さんに駆け寄るレオンくんなのでした♪

反省している様子が切なく可愛らしいレオンくんの姿は、Instagramでも大きな話題になりました。

投稿は45万回以上再生され、「失敗したのがわかって反省するなんて可愛らしい♡」「本当に泣きそうなくらいに反省しとる」「怒れるわけないよね！」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『りか』さまでは、今回ご紹介したレオンくんの日常が投稿されています。ご家族とのやりとりや甘えている可愛らしい姿など、さまざまなレオンくんを見ることができるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

レオンくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「りか(@leon.bd_20190509)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。