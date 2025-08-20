日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキン（KFC）が、「とろ〜り月見」シリーズ全4種を8月27日から数量限定で新発売します。

同社は2013年に“月見”シリーズを発売開始。今年の月見は、例年以上にたまご好きに愛してもらえるように「とろ〜り月見」にとことんこだわった、「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」（590円、以下、税込み）、「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」（540円）、「とろ〜り月見ツイスター」（480円）、「おもちカスタードの月見パイ」（300円）の4商品がラインアップされました。

同月20日、東京都内で「とろ〜り月見」シリーズ発表会が開催され、出席したマーケティング本部 副本部長兼マーケティング部長の大江文さんは、今年の“月見”シリーズについて「常にアップデートをしながら、KFCならではの『月見』をご提供すること」とコメント。

4商品の中でも、「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」に注目してほしいといい、昨年はハーブが効いたタルタルソースを使用したが、今年はハーブを抑え、より卵本来の味わいを楽しめる構成に仕上げています。

同商品の開発担当者も「秘伝のしょうゆ風味のテリヤキソースがたっぷり絡んだチキンカツ、“とろ〜り”がたまらない目玉焼き風オムレツ。そしてたまご具材たっぷりのタルタルソースを30グラムと、千切りキャベツを合わせたボリューム満点の新作です！」と説明しつつ、「タルタルソースは、食べやすさとたまご感を両立するよう具材の配合とサイズに工夫を重ね、よりたまごを感じられる仕上がり。さらに見た目の黄色味にもこだわり、色合いからもたまごらしさを演出しています」とコメントしています。

さらに、KFCは「たまご好きによる、たまご好きのための禁断のプロジェクト『人類たまご化計画』」を始動。ふんわり目玉焼き風オムレツを3段重ねた“たまご感”満載の「トリプル月見バーガー」（990円）を同月20日から、アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店の7店舗限定で期間限定販売します。また、同店舗では、「とろ〜り月見」シリーズ4商品も先行販売します。

発表会には、「人類たまご化計画」を推進する「CTO（Chief Tamago Officer）」を務めるなかやまきんに君も出席しました。

