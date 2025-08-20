＜義母の嫌がらせ？＞もしかして私、最悪な姑なんじゃ…？謝らなきゃ！【第4話まんが：義母の気持ち】
私（義母）は、夫との2人暮らし。娘のモエと息子のタクマはそれぞれ家庭を持って子どももいます。近所に住むモエは夫婦共働きのため、手助けできればと話し合ってわが家で二世帯同居をすることになりました。タクマは車で2時間ほどの場所で、お嫁さんのヒナちゃんと2歳のアオトくんと暮らしています。家をリフォームするにあたって不要な品々を処分するなか、私はタクマの物らしき段ボールを本人宛てに送りました。すると……？
「ヒナがブチ切れてて、謝罪がないなら二度とアオトに会わせないって。俺とも離婚だって！」全身の血の気が引きました。確かにタクマに送ってと言われ、私も中身を確認せずに送りました。まさか元カノとの思い出の品だったとは……！
私はため息をつきながら、あらためて自分の行動を振り返ります。息子のお嫁さんに元カノの物を送りつける義母。ヒナちゃんからすれば、これ以上ない嫌がらせでしょう。息子夫婦の間にいざこざを起こしてしまって申し訳ないです。
電話越しに、タクマが相当動揺しているのが伝わってきました。それくらいヒナちゃんが怒っているということなのでしょう。当たり前です。息子の元カノグッズをわざわざ自宅に送ってくる義母なんて、最悪です。元カノの物を大事にしまっておくタクマもどうなのとツッコみたいところですが、今はそれを言っても仕方ありません。
今までヒナちゃんにはそれなりに気を遣って接してきました。帰省してくれたときはできるだけ優しく接し、定期的にプレゼントも送ったりして、まあまあ良好な関係が築けていると思っていました。それがなんてことに……。今後の人間関係を考えても、しっかりと謝罪し誠意を見せておくことが大切。タクマが取り持ってくれると言うので、この週末に急いで謝りに行ってきます！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
「ヒナがブチ切れてて、謝罪がないなら二度とアオトに会わせないって。俺とも離婚だって！」全身の血の気が引きました。確かにタクマに送ってと言われ、私も中身を確認せずに送りました。まさか元カノとの思い出の品だったとは……！
私はため息をつきながら、あらためて自分の行動を振り返ります。息子のお嫁さんに元カノの物を送りつける義母。ヒナちゃんからすれば、これ以上ない嫌がらせでしょう。息子夫婦の間にいざこざを起こしてしまって申し訳ないです。
電話越しに、タクマが相当動揺しているのが伝わってきました。それくらいヒナちゃんが怒っているということなのでしょう。当たり前です。息子の元カノグッズをわざわざ自宅に送ってくる義母なんて、最悪です。元カノの物を大事にしまっておくタクマもどうなのとツッコみたいところですが、今はそれを言っても仕方ありません。
今までヒナちゃんにはそれなりに気を遣って接してきました。帰省してくれたときはできるだけ優しく接し、定期的にプレゼントも送ったりして、まあまあ良好な関係が築けていると思っていました。それがなんてことに……。今後の人間関係を考えても、しっかりと謝罪し誠意を見せておくことが大切。タクマが取り持ってくれると言うので、この週末に急いで謝りに行ってきます！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子