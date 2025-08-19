アルゼンチン代表、W杯予選候補メンバー31人発表!! メッシら主力陣に加えて2選手が初招集
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は18日、北中米W杯南米予選2試合に向けたアルゼンチン代表候補メンバー31人を発表した。アルゼンチンは今年3月に予選突破を決めており、6月から本大会に向けたテストが始まっているなか、今回はベネズエラ、エクアドルと対戦。24歳のMFアラン・バレラ(ポルト)とFWホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)が初招集された。
FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)、DFニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)ら主力陣が継続選出された一方、負傷離脱中のMFエンソ・フェルナンデス(チェルシー)、去就に注目が集まるFWアレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・U)らが招集外。FWバレンティン・カルボーニ(ジェノア)、クラウディオ・エチェベリ(マンチェスター・C)らが復帰している。
アルゼンチン代表メンバーは以下ののとおり
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
ワルテル・ベニテス(PSV)
▽DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
フリオ・ソレール(ボーンマス)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
ファクンド・メディナ(RCランス)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
フアン・フォイス(ビジャレアル)
▽MF
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
ニコ・パス(コモ)
アラン・バレラ(ポルト)
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)
クラウディオ・エチェベリ(マンチェスター・C)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ニコラス・ゴンサレス(ユベントス)
バレンティン・カルボーニ(ジェノア)
アンヘル・コレア(ティグレス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)、DFニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)ら主力陣が継続選出された一方、負傷離脱中のMFエンソ・フェルナンデス(チェルシー)、去就に注目が集まるFWアレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・U)らが招集外。FWバレンティン・カルボーニ(ジェノア)、クラウディオ・エチェベリ(マンチェスター・C)らが復帰している。
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
ワルテル・ベニテス(PSV)
▽DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
フリオ・ソレール(ボーンマス)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
ファクンド・メディナ(RCランス)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
フアン・フォイス(ビジャレアル)
▽MF
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
ニコ・パス(コモ)
アラン・バレラ(ポルト)
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)
クラウディオ・エチェベリ(マンチェスター・C)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ニコラス・ゴンサレス(ユベントス)
バレンティン・カルボーニ(ジェノア)
アンヘル・コレア(ティグレス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)