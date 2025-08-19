　アルゼンチンサッカー協会(AFA)は18日、北中米W杯南米予選2試合に向けたアルゼンチン代表候補メンバー31人を発表した。アルゼンチンは今年3月に予選突破を決めており、6月から本大会に向けたテストが始まっているなか、今回はベネズエラ、エクアドルと対戦。24歳のMFアラン・バレラ(ポルト)とFWホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)が初招集された。

　FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)、DFニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)ら主力陣が継続選出された一方、負傷離脱中のMFエンソ・フェルナンデス(チェルシー)、去就に注目が集まるFWアレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・U)らが招集外。FWバレンティン・カルボーニ(ジェノア)、クラウディオ・エチェベリ(マンチェスター・C)らが復帰している。

　アルゼンチン代表メンバーは以下ののとおり

▽GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)

ワルテル・ベニテス(PSV)

▽DF

ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)

マルコス・アクーニャ(リバープレート)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

フリオ・ソレール(ボーンマス)

ナウエル・モリーナ(A・マドリー)

ファクンド・メディナ(RCランス)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)

フアン・フォイス(ビジャレアル)

▽MF

ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)

ニコ・パス(コモ)

アラン・バレラ(ポルト)

ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)

ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)

アレクシス・マック・アリスター(リバプール)

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)

フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)

クラウディオ・エチェベリ(マンチェスター・C)

▽FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)

ラウタロ・マルティネス(インテル)

ニコラス・ゴンサレス(ユベントス)

バレンティン・カルボーニ(ジェノア)

アンヘル・コレア(ティグレス)

フリアン・アルバレス(A・マドリー)

ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)

ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)