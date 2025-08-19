¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡ÖËÍ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢EVIL¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×£Ç£±À©ÇÆ¤ÇÆÀ¤¿¼ý³Ï¤ò·ãÇò
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÇÆ¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Ç¯Æâ¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡ËÃ¥¼è¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ò²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£·Æü¡¢ÍÌÀ¡Ë¤ÇÆÀ¤¿à¼ý³Ïá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÃÝ²¼¤Ï²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖËÍ¤ÎËÜ²»¤Ï¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¶¥Ã¥¯¤«¤é£É£×£Ç£Ð¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¶¥Ã¥¯¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£±¡¦£´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆ£Á£Å£×¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ§à£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä§à§à£ò¡×¡Ê£²£´Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥®¥Í¥¹¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¥¶¥Ã¥¯¤ÎËÉ±Ò¤ò´õË¾¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¯Æâ¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£±¡¦£´¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿¾¯¤ÎÌµÍýÆñÂê¤Ï¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ç³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ä©Àï¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤È¯¸À¸¢¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ä¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝ²¼¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤ÎÎÎ°è¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤Âç²ñ¤¬£±¡¦£´¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¡¢ÆÃ¤ËÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤ò¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤¬²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£±¡¦£´¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«¤é¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢Ãª¶¶¤âÍèÇ¯¤Ç¥ê¥ó¥°¤òµî¤ë¡£ÃÝ²¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·ÆüËÜ¤Î½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£ËÍ¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î»ÈÌ¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡£Ä£Ä£Ô¡¢£Á£Å£×¤È¤Î£³ÃÄÂÎ½êÂ°¤Î¤¿¤á¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëà³°Å¨á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢°¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÝ²¼¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£Å£Ö£É£Ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Å£Ö£É£Ì¥³¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤éÃÝ²¼¥³¡¼¥ë¤âÍè¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤«¥Ò¡¼¥ë¤È¤«¡¢³°Å¨¤È¤«½êÂ°¤È¤«Á´ÉôÌµ»ë¤·¤Æ¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤³¤ì¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£»î¹ç¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤¤²½³ØÈ¿±þ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÍ¤¬Ãµ¤·Â³¤±¤Æ¤ëÅú¤¨¤ò°ì¤Ä½Ð¤»¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»¿ÈÝ¤äµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Î¾ÚÌÀ¡£ÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿àºÇ¶¯á¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¡£