±Ç²è¡ÖF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×5Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¡£¹ñÆâ¶½¼ý20²¯±ßÆÍÇË
¡ÖF1(R)¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×
(C)2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.
¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖF1(R)¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¶½¼ý¤¬20²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤ò½ü¤¯¡¢¸¶ºî¤Î¤Ê¤¤ÍÎ²èºîÉÊ¤Ç¹ñÆâ¶½¼ý20²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¸ø³«¡ÖTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡×°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£
¸ø³«8½µÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î17Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2,002,308,250±ß¡¢Æ°°÷¿ô¤Ï1,188,153¿Í¡£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦¶½¼ý¤ÏÌó867²¯±ß(5²¯9000Ëü¥É¥ë¡¿$1¡á147±ß´¹»»¡¿Box Office Mojo Ä´¤Ù)¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±éºî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2013Ç¯¸ø³«¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥¦¥©ーZ¡×¤ÎÌó794²¯±ß(5²¯4045Ëü¥É¥ë)¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢º£ºî¤Ï8·î22Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¡¢°ìÉô·à¾ì¤ÇIMAX¤Ç¤ÎºÆ¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ï°Ê²¼¤Ç¡¢13Æü¤ÎºÆ¾å±ÇÈ¯É½»þÅÀ¤«¤éÀ®ÅÄ HUMAX ¥·¥Í¥Þ¥º 8¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡ÖF1(R)¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×IMAXÈÇºÆ¾å±Ç·à¾ì(8·î18Æü»þÅÀ)
¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
109 ¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109 ¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥êー¥Ñー¥¯
109 ¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109 ¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
À®ÅÄ HUMAX ¥·¥Í¥Þ¥º 8
¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥ÞÁ°¶¶
109 ¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
109 ¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ 13