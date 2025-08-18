フィンランド代表のマルカネンがユーロバスケットに向けた強化試合3戦で驚異の平均40.3得点

フィンランド代表チームで得点源を務めるラウリ・マルカネンが、「FIBAユーロバスケット2025」に向けてハイスコアリングゲームを連発している。

8月27日から幕を開けるユーロバスケットで、フィンランドは開催国の1つ。グループBでドイツ、イギリス、リトアニア、スウェーデン、モンテネグロと対戦していく。

そのフィンランドを引っ張るマルカネンは、今月8日のベルギー代表戦で48得点、11日のベルギー戦でも31得点をマーク。そして17日のポーランド代表戦では、24分間のプレータイムでフィールドゴール17投中10本、フリースロー20投中19本を決め切り、42得点12リバウンドの大暴れ。

ユーロバスケットに向けた3試合で、28歳のエースは平均40.3得点8.3リバウンドにフィールドゴール成功率68.6パーセント（35／51）、3ポイントシュート成功率53.8パーセント（14／26）と絶好調で、チームも3戦全勝を記録している。

ユタ・ジャズに所属する213センチ108キロのビッグマンは、前回のユーロバスケット2022でも大会2位の平均27.9得点に8.1リバウンド2.4アシスト1.6スティールにフィールドゴール成功率54.2パーセント、3ポイント成功率40.5パーセント（平均2.4本成功）、フリースロー成功率90.6パーセントを残していた。そのため、今大会でも驚異的なスコアリングショーを開演することになるかもしれない。

【動画】強化試合初戦で48得点を奪ったマルカネン！





