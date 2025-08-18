（MCU）映画『／ドゥームズデイ』でサイクロップス／スコット・サマーズ役として復帰するジェームズ・マースデンが、再演への喜びを語った。

20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズでサイクロップス役を演じたマースデンは、第1作『X-MEN』（2000）と続編『X-MEN2』（2003）『X-MEN:ファイナル ディシジョン』（2006）に登場したほか、『X-MEN:フューチャー&パスト』（2014）にカメオ出演。近年は『ソニック・ザ・ムービー』シリーズや「ウエストワールド」（2016-2022）など多彩な作品に出演してきた。

米のインタビューにて、マースデンはサイクロップス役の再演について「スーパーヒーローの衣裳を着るには、ちょっと年を取りすぎました」と笑う。もっとも「壮大な作品に参加できることはうれしい」といい、自身のキャリアにとっても重要な役どころを再び演じられることへの思いを明かした。

「この20年間、“いつ戻るの？ いつやるの？ そもそも戻ってくるの？”と聞かれ続けてきました。僕はもう死んでるしな、いや、死んでないかもしれないな、あと数年経ったら衣裳を着るのに苦労するだろうな……と思っていたんです。だから、すごく楽しかったですよ。僕を有名にしてくれた役に、ちょっとした里帰りをするような気分でした。」

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にはマースデンのほか、『X-MEN』シリーズからプロフェッサーX役のパトリック・スチュワート、マグニートー役のイアン・マッケラン、ナイトクローラー役のアラン・カミング、ミスティーク役のレベッカ・ローミン、ビースト役のケルシー・グラマーが揃って復帰する。物語上の役割は不明だが、おそらくMCU版『X-MEN』シリーズへのバトンタッチも行われることになるのだろう。

マースデンは『X-MEN』シリーズとサイクロップス役について、「僕が初めて参加した本格的な大作プロジェクトであり、とても愛されているキャラクターで、コミックのアイコンでもあります」と語る。「そんな役柄に戻ることができたのは、本当に特別なことでした」。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時劇場公開。

