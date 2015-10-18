『20世紀フォックス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ファイギ社長は観客に予備知識なく正体を知る体験を届けるため秘密にしたと説明
THE RIVER
マーベル・コミックの人気ミュータント・チームを新たに描き出す一本
「アバター」シリーズの新作映画にあわせ、有料DLコンテンツを配信する
Real Sound
マーベルからの再演オファーがあったかを問われると「一度もない」と回答
しかし、ファンタスティック・フォーとX-MENは姿を見せなかった
ライアン・レイノルズが関与していたことを認めたと報じられた
24日、米ロサンゼルスで開幕したTCMクラシック映画祭にサプライズ登壇した
日刊スポーツ
息をもつかせぬスリルと緊張感溢れる展開の連続にアドレナリンは大噴出
AV Watch
初心者におすすめのMCUの見る順番や時系列などを解説
ライブドアチョイス
ディズニーは2019年にストリーミングサービスを立ち上げる計画という
WIRED.jp
買収により、プレデターなどの名作の権利がディズニーに渡ることに
ギズモード・ジャパン
同作はマーベル映画の「新しい可能性」を開いたと指摘
「007 ゴールデンアイ」のオナトップを「オナペット」と誤字
J-CASTニュース